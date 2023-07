Kažipot planetov: čas je za družino (Suzy)

Sonce v raku nas kliče k preživljanju časa z družino, vročekrvna Venera v levu neti strasti, Mars ji pri tem pomaga do ponedeljka, nato vstopi v devico. Tako bomo malce manj energični in zagnani, ampak bolj pridni, potrpežljivi in pripravljeni na tek na dolge proge pri doseganju ciljev. Merkur v torek vstopi v leva, tako smo lahko navidezno samozavestni, odločni in pogumni, a ko pride do dejanj, v resnici sramežljivi in zadržani. Ne bahajte se preveč, če ne mislite resno, predvsem pri osvajanju.

Nič ne de, če ste v tem času v službi. V petek boste hitri, domiselni, marsikaj se lahko dogovorite in uredite. V nedeljo bo poglobljena intuicija, več bo navdiha in kreativnosti, kar prinaša uspehe umetnikom. Spodbuden dan je tudi za duhovnost. V ponedeljek boste morali morda popustiti pri zadevi, ki vam veliko pomeni. S pomembnimi zadevami počakajte do torka, ko se vam bo zdelo, da ste kralj živali.