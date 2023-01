Kažipot planetov: čas, da naredimo konkreten premik naprej

Končno je za nami obdobje retrogradnega Merkurja in Marsa. Ta petek Sonce vstopi v vodnarja, kar prinaša novo energijo, v istem znamenju pa se dan za tem dovrši še mlaj, ki prav tako naznanja, da je čas, da gremo v akcijo, se lotimo dela, začnemo uresničevati svoje načrte, se poženemo z mrtve točke in začnemo znova.

Pri tem nas bosta spremljala sreča in optimizem, splača pa se nam tudi čim bolj sodelovati z drugimi in se povezovati pri uresničevanju skupnih ciljev.

V nedeljo bosta Venera in Saturn v konjunkciji, kar lahko malce ohladi odnose. Na partnerja se bomo sicer lahko zanesli in skupaj z njim opravljali obveznosti, ne bomo pa čutili, da smo ljubljeni.

Ne prestrašite se, če se vam bo zdelo, da sta s partnerjem bolj sodelavca kot ljubimca. Venera in Saturn prinašata le kratkotrajno ohladitev v odnosu. Zjutraj boste hitri in energični, zvečer nemirni in nepazljivi.

Ne prestrašite se distance med vama, vpliv je kratkotrajen. Že v torek bo prevladala dobra volja, Sonce in Jupiter nam lahko prineseta zadovoljstvo, nove priložnosti, finančni in poslovni uspeh …

Želeli si boste hitrega napredovanja, a vas bo dopoldne nekaj ustavilo in upočasnilo. Preložite delo na drug dan, ko bo bolj gladko steklo. Proti večeru Luna prestopi v ribi. Občutljivi bomo in potrebovali počitek.

Nasmehnila se nam bo sreča, le zjutraj ne delujte z jezo. Odpirale se bodo nove priložnosti, čas je odličen za finančna vlaganja in nakupe. Spremljala nas bosta optimizem in dobra volja. Družite se!

Sreda, 25. 1.

Ne računajte na to, da boste zjutraj učinkoviti. Luna je v ribah in se poveže z Neptunom, zato bomo lenobni, počasni, odzemljeni in delali napake. Vzemite si čas za počitek, kreativne projekte in duhovnost.