Kažipot planetov: Čas bomo hoteli preživljati z domačimi (Suzy)

Sonce in Jupiter v raku nas bosta usmerila v družinsko življenje. Čim več časa bomo želeli preživeti z domačimi. Veliko ljudi se bo odpravilo na družinske počitnice. Venera v biku nas bo po drugi strani mamila k iskanju užitkov in razvajanja, tako si lahko privoščite malce več luksuza. Prav tako bodo dnevi ugodni za obisk frizerja, kozmetične tretmaje, nakupe, finančno vlaganje.

Zaradi Marsa v devici se sicer še ne bomo povsem razpustili, ampak vseeno pridno opravili svoje naloge, preden se odklopimo, predvsem v petek si bomo želeli vse končati pred vikendom. V soboto nas bo vodil navdih. Izkoristite čarobno energijo in navdih za ustvarjanje ali obisk kake duhovne delavnice.

Opravite vse delovne obveznosti, sicer vas bo čez vikend bremenilo, kaj vse še morate postoriti. Odprite se novim idejam, saj boste tako hitreje prišli do rešitev. Zvečer je čas za obisk prireditve.

Imeli bomo dovolj energije in navdiha, da si lahko pričaramo vikend, ki si ga bomo zapomnili. Iskali bomo harmonijo. Romantično vzdušje izkoristite za piknik ali romantični izlet v naravo.

Nedelja, 29. 6.

Dopoldne bomo še samozavestni in energični, nato Luna vstopi v devico in energija bo primernejša za pospravljanje in urejanje doma.

Okoli 13. ure bo stresno. Pazite na cesti!