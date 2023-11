Kažipot planetov: Čaka nas boljši dnevi za nove ideje in ustvarjanje (Suzy)

Prijetnejši dnevi nas čakajo, polni navdiha, upanja, novih idej, ustvarjalne energije in sočutja, po drugi strani bomo imeli tudi dovolj volje, odločnosti in zanosa, da zavihamo rokave, se konkretno lotimo dela in dosegamo svoje cilje. Petek naj bo namenjen duhovnosti, sproščanju, poslušanju intuicije, v soboto, ponedeljek in torek pa bomo energični in se lahko lotimo fizičnih opravil ali športa, ki zahteva vztrajnost in moč. Čas bo za akcijo in premike naprej.

V sredo Sonce vstopi v strelca in zadišalo bo po prazničnem decembru. Več bo optimizma, dobre volje, želje po raziskovanju, odkrivanju različnih stvari. Raje se bomo družili in se lotevali novih stvari, vse nas bo zanimalo, lahko se odpravimo tudi na potep v tujino. Ne prestrašite se, če vam v četrtek upade energija, slišite slabe novice ali naletite na ovire. Samo en tesnoben in temačen dan ne more pregnati strelčevskega ognja in svetlobe.

Petek, 17. 11. Čeprav je Luna v storilnostno naravnanem kozorogu, se ne naprezajte več. Postavite si okvirje, nato pa pustite prosto pot domišljiji in navdihu. Čas je za lahkotne dejavnosti, meditacijo, kopel, ustvarjanje …

Sobota, 18. 11. Energični, odločni, pogumni in zagnani bomo začeli vikend, ki bo kot nalašč za športne dejavnosti in fizično delo. Odpravite se na kak pohod, ki bo zahteval vzdržljivost in vztrajnost. Zvečer je čas za druženje.

Nedelja, 19. 11. Prijeten dan, ko ne bomo želeli, da nas karkoli omejuje, odličen za pohajkovanje po mestu in srečevanje s prijatelji. Zjutraj pa le ostanite dlje v postelji in se posvetite svoji boljši polovici.

Ponedeljek, 20. 11. Z veliko energije in odločnosti bomo začeli nov teden. Dopoldne sicer pazite, da ne vztrajate pregrobo pri svojem prav. Okoli poldneva lahko naletite na ovire, ki pa jih boste premagali. Zvečer bomo črnogledi.

Torek, 21. 11. Nič nas ne bo ustavilo pri doseganju ciljev, zato se lahko danes lotimo še tako trdovratnih projektov, ki se že dolgo ne premaknejo z mesta. Če je vaš poklic fizične narave, vam bo šel odlično od rok. Čas je za šport!

Sreda, 22. 11. Zdelo se nam bo, kot da je sonce posijalo v zimsko turobnost, saj bo Sonce vstopilo v veselega strelca. Optimistično bomo snovali nove podvige in predvsem druženja in izlete z ljudmi, ki jih imamo radi.