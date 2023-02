Kažipot planetov: brez skrbi, valentinovo bodo barvali prijetni vplivi

Veliko bomo razmišljali o prihodnosti in se pogovarjali o družbenih vprašanjih. Odprti bodite za nove ideje in rešitve ter izkoristite vodnarjevo energijo za druženje in izmenjavo različnih pogledov.

Petek, x. x. Petek, 10. 2. Čas je za preobrazbo in korenito spremembo mnenja, prepričanja. Bodite prilagodljivi in spustite, kar vam ne služi več. Zjutraj bomo imeli največ energije za (naporno fizično) delo in šport. Izkoristite jo!

V soboto se namreč v tem znamenju Soncu pridruži še Merkur, nato pa prihodnji teden Sonce prestopi v ribi, tako bomo odtlej veliko bolj pasivni, čustveni, usmerjeni navznoter, ne v poslovni svet.

Sobota, 11. 2. Z Merkurjem v vodnarju bomo lažje sprejemali različnost, razmišljali zunaj okvirjev, hkrati pa potrebovali več svobode. Odpravite se na izlet, a se zvečer ne prerekajte, le da bi dokazali svoj prav.

V petek lahko nekdo povozi vaše mnenje ali si premislite o pomembni zadevi. Ne vztrajajte pri svojem, če se razprava zaostruje. V soboto boste potrebovali občutek svobode, zato se odpravite v naravo s prijatelji.

Nedelja, 12. 2. Luna je v intenzivnem škorpijonu in vse bomo jemali zelo osebno. Dobro bi bilo, če se prej odpravimo v posteljo, saj se okoli 23. ure poveže z Uranom, kar prinaša nemir in več možnosti nezgod, tudi v prometu.

V sredo bomo romantično zasanjani, a v odnosih nerealni, idealizirali partnerja, na plan lahko pridejo laži in nesporazumi. Usmerite energijo Venere v konjunkciji z Neptunom raje v ustvarjanje in duhovnost.

Ponedeljek, 13. 2. Z odločnostjo in voljo lahko veliko opravite. Dopoldne pojdite na kavo s simpatijo ali skočite po nakupih. Po službi je čas za duhovno terapijo. Proti večeru se bodo stopnjevali nemir, obup, obremenjenost.

Četrtek bo naporen, imeli bomo manj energije, črnogledi bomo, prestrašeni, lahko izvemo neprijetne novice. Umaknite se in zdržite, minilo bo.

Brez skrbi, valentinovo bodo barvali prijetni vplivi. Luna bo v optimističnem strelcu, ki spodbuja veselje in željo po raziskovanju. Povabite ljubljeno osebo na izlet v neznano in na večerjo. Prijetno bo!

Sreda, 15. 2. Poskusite na partnerja gledati čim bolj realno, pretirano sanjarjenje vam lahko popači sliko in prinese razočaranje. Najbolje bo, da se posvetite umetnosti, ustvarjanju, obiščete kakšno duhovno delavnico …