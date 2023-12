Kažipot planetov: Bolj bomo strastni in drzni v odnosih (Suzy)

Sonce in Mars v strelcu bosta prinašala optimizem in željo po raziskovanju, druženju, obisku prazničnih dogodkov.

Merkur bo sicer v petek vstopil v kozoroga ter nas prizemljil, kar bo dobro na poslovnem področju in za ohranjanje trezne glave pri nakupih, a ker prinaša tudi več resnosti, nam lahko odvzame nekaj brezskrbnosti. Ker se 14. 12. obrne v retrogradno gibanje, že prej poskrbite za darila in vse druge obveznosti.

Venera bo v ponedeljek vstopila v škorpijona, tako bomo bolj strastni in drzni v odnosih. V nedeljo, dan pred tem, kvadrira Pluton, tako lahko privrejo na plan ljubosumje, posesivnost in maščevalnost, v torek pa se lahko ljubezen poglobi. V četrtek nas bo spremljala sreča. Čas je za finančno vlaganje, tudi nakup srečke.

Petek, 1. 12.

Odločni, resni in preudarni bomo, tako izkoristimo dan za poslovne odločitve in sestanke. Luna po 17. uri prestopi v leva. Želeli se bomo pokazati in zasijati. Čas je za obisk kakšne družabne prireditve.