Kažipot planetov: Bodite odprti za spremembe (Suzy)

Bodite odprti za spremembe, spuščanje vsega, kar vam ne služi več, poslovite se od odnosov, ki vam ne koristijo, a se jih morda oklepate.

V tem tednu dva planeta zamenjata znamenje. V ponedeljek Venera vstopi v devico, kar pomeni, da bomo odslej bolj varčni in premišljeni pri finančnih zadevah, hkrati pa manj pogumni in odločni v ljubezni. Marsikaj bomo pripravljeni potrpeti, ne da bi se postavili zase. V torek bomo s partnerjem na nasprotnih bregovih in ne bo nas razumel.

Mars nato v četrtek vstopi v škorpijona, kar bo prineslo intenzivno, strastno, prodorno energijo tako pri lotevanju različnih projektov kot pri erotičnem zapeljevanju. V soboto zvečer in nedeljo se izogibajte nevarnim krajem, več možnosti je za nasilne dogodke v svetu.

Petek, 6. 10. Hitro bomo zaključili delo, saj nas bo Luna v čustvenem raku spodbujala k preživljanju časa z bližnjimi in družino. Povabite jih na jesenski piknik, saj bo Jupiter prinesel dobro voljo in veselo razpoloženje.

Sobota, 7. 10. Še en družinski dan, ki ga preživite na izletu ali doma, pomembno je le, da ste skupaj in se povežete z ljudmi, ki jih imate radi. Zvečer pazite na cesti, nase in se izogibajte krajem, kjer vas lahko okradejo.

Nedelja, 8. 10. Dovrši se kvadrat med Marsom in Plutonom, znanilec nasilnih dogodkov v svetu, ki ga je prejšnji večer aktivirala Luna, a lahko čez dan zamahne z repom. Nič ne bo narobe, če boste malce bolj previdni.

Ponedeljek, 9. 10. Venera v devici nam bo po daljšem obdobju iskanja užitkov in luksuza zatisnila mošnjiček, v ljubezni pa bomo bolj sramežljivi, omahljivi in previdni. Pozno zvečer bodite previdni na cesti, več bo živčnosti.

Torek, 10. 10. Čeprav bo Luna dopoldne še v vročekrvnem in samozavestnem levu, se bomo srečevali z ovirami in omejitvami, predvsem v odnosih. Ne pričakujte preveč od partnerja, ker bo obremenjen s svojimi težavami.

Sreda, 11. 10. Čas je za delo, opravke, delanje reda, vzpostavljanje jesenske rutine. Kljub temu vas bodo popoldne spremljale priložnosti, sreča in dobra volja. Povabite koga na obisk ali se odpravite na klepet v mesto.