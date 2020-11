Kažipot planetov: bližamo se luninemu mrku

Petek, 20. 11.



Hiter, nemiren dan, ko se bodo načrti spreminjali, telefoni zvonili in nas bo ves čas nekaj odvračalo z zastavljene poti. Ohranite mirne živce in opravite le nujno, drugo bo počakalo. Ni pravi dan za dogovarjanje!

Sobota, 21. 11.



Venera bo v vas budila skrite strasti in s partnerjem se lahko ponovno povežeta skozi erotiko in žgečkljiva doživetja. Zvečer boste sicer naleteli na nekaj ovir, a odrinite delo na stran in se raje posvetite odnosom.

Nedelja, 22. 11.



Sonce v strelcu prinaša optimizem in veselje, Luna v ribah sanjarjenje in idealizem. Zdelo se vam bo, da vidite lučko na koncu koronskega tunela. Zjutraj naj bodo v ospredju strasti, zvečer pa druženje po spletu.

Ponedeljek, 23. 11.



Odličen dan za ustvarjanje, ples, kreativne dejavnosti, predstavljanje svoje vizije drugim. Popoldne pa vendarle pazite, da vas ne odnese preveč nad oblake in ostanite z nogami na tleh. Ne pretiravajte z alkoholom.

Torek, 24. 11.



Dopoldne lahko kljub Luni v ribah veliko naredite in se marsikaj konstruktivnega dogovorite. Popoldne Luna vstopi v ovna in vam daje zagon za fizično delo in šport. Uspešni boste pri vsem, česar se boste lotili.

Sreda, 25. 11.



Luna v ovnu prinaša energijo, moč, odločnost in vztrajnost pri doseganju ciljev, a čez dan ne dela pomembnejših aspektov, zato boste ostali pri rutinskih dejavnostih. Vsaj malo se ukvarjajte tudi s športom.

Četrtek, 26. 11.



Naporni izzivi vas čakajo, saj Luna popoldne kvadrira trojico planetov v kozorogu. Lahko izvemo slabe novice iz sveta ali število okuženih spet naraste. Utrujeni boste, vzemite si čas za sprostitev in spanje.

Mirnejši teden z manj planetarnih povezav in vplivov, ki ga izkoristimo za oddih od hitrega dogajanja zadnjih tednov. Venera v soboto vstopi v temačnega in globokega škorpijona in prinaša strast, ljubezenske skrivnosti, spletke in lovljenje ljubljene osebe v mreže poželenja. Ta teden ne dela slabih aspektov, zato jo izkoristite predvsem za popestritev odnosa. V nedeljo pa vstopi Sonce nasprotno – iz škorpijona v strelca, kar končuje obdobje zagrizene vztrajnosti, razčiščevanja in odločnosti, s katero smo želeli priti zadevam do dna. Prinaša nam več optimizma, upanja, svetlobe, a tudi želje po odkrivanju novega, zaradi česar bomo težje pri miru in doma. V ponedeljek bomo idealistični in polni navdiha, kar naj izkoristijo predvsem umetniki in ustvarjalci.Se pa bližamo luninemu mrku, ki nas čaka 30. 11. in ga bomo že občutili. V ospredje postavlja komunikacijo, kar se tiče epidemije, pa kaže, da ne bo lahko, a z vztrajnostjo, disciplino, resnostjo, omejitvami in žrtvovanjem lahko naredimo korak naprej.