Kažipot planetov

Torkova polna luna prinaša več jeze, frustracij, neprevidnosti, nemira. Krotite svoja čustva, saj lahko premočno in prehitro reagirate.

Še vedno bomo bolj usmerjeni navznoter kot navzven, več počivali, ustvarjali in se ukvarjali z duhovnostjo. V ponedeljek lahko najdemo nove rešitve za stare težave ali pogledamo stvari z drugega zornega kota.

V torek Saturn za približno za dve leti in pol vstopi v ribi in prinaša več izzivov in lekcijo pripadnikom tega znamenja. Na splošno kliče k večji prizemljenosti, realnosti, razbijal bo iluzije, razkrival lažne preroke, lahko prinese tudi večji nadzor in zakonodajo na področje duhovnosti.

Petek, 3. 3. Nekje do 16. ure bomo bolj občutljivi, čustveni, zamerljivi, razmišljali o družinskih težavah. Po tem Luna vstopi v leva in z večjo samozavestjo se bomo lotili svojih nalog. Čas je za obisk kakšne prireditve.

Sobota, 4. 3. Prijeten dan, ki ga preživite v družbi. Luna v levu se zvečer lepo poveže z Jupitrom in Venero, zato pojdite na kakšen družabni dogodek, ki naj se konča z dobro večerjo in/ali razvajanjem. Najbolje v dvoje.

Nedelja, 5. 3. Zbudili se bomo polni energije, entuziazma, srbele nas bodo pete in čim prej se bomo želeli kam odpraviti, biti aktivni, se ukvarjati s športom. Pozneje povabite prijatelje na večer družabnih iger.

Ponedeljek, 6. 3. Luna v devici nas bo spodbujala k delu, pridni, organizirani in natančni bomo. Kljub temu se ne držimo strogo pravil in poskusimo najti inovativne rešitve pri projektih, s katerimi se trenutno ukvarjamo.

Polna luna se dovrši šele po 13. uri, dotlej bo energija padala. Čas je za spuščanje, počivanje in zaključevanje. Saturn danes vstopi v ribi. Vodnarji si lahko oddahnejo, ribi pa čakajo karmične lekcije.

Sreda, 8. 3. Dopoldne zavihajte rokave in se lotite dela, saj lahko z Luno v znamenju device vestno in zavzeto opravite svoje naloge. Malce pred 16. uro Luna prestopi v tehtnico in v ospredju bodo partnerski odnosi.