Kažipot planetov

Počasi vstopamo v obdobje mrkov, tako ne bo nič nenavadnega, če se bo že v tem tednu marsikomu življenje obračalo na glavo. Tokratni sončni mrk, ki se dovrši 25. 10. v škorpijonu, bo sicer razmeroma spodbuden, najbolj pa ga bodo poleg pripadnikov tega znamenja čutili vodnarji, biki in levi.

Veliko se bo dogajalo tudi v odnosih in na finančnem področju. V petek bomo imeli občutek, da se lahko zanesemo na partnerja, saj nam bo vedno stal ob strani, sveže zveze se lahko poglobijo. V torek bo v zraku ljubezen, čas je za zmenek. V četrtek pa se bo razplamtelo ljubosumje, ki ga raje spremenite v strasti. Z denarjem bodite previdni, čas je za varčevanje in omejevanje stroškov.

Največ volje, moči, zagona za uresničevanje ciljev bomo imeli v ponedeljek, lotimo se lahko fizičnih opravil in športa. V sredo pa bodimo pazljivi, saj lahko avtoritete vršijo pritisk nad nami in želijo uveljaviti svojo voljo. Mateja Blažič Zemljič

Petek, 14. 10.

Mirno, a gotovo bomo napredovali v odnosih. Bolj kot za romantiko in strast bomo hvaležni za to, da nam je partner v oporo pri praktičnih stvareh. Postavimo si lahko nove skupne cilje in se marsikaj dogovorimo.

Sobota, 15. 10.

Že zjutraj bomo imeli ogromno energije. Luna bo do 18. ure v družabnih dvojčkih, zato ne ostajajmo doma, ampak se družimo in zabavajmo. Zvečer lahko pretiravamo z dobro hrano in pijačo. Ustavite se!

Nedelja, 16. 10.

Luna v raku nas bo spodbujala k počitku, obdali se bomo z družino in iskali varnost. Najbolje bo, da povabite sorodnike na kosilo in kaj dobrega skuhate. Zvečer pa se pocrkljajte v partnerjevem objemu.

Ponedeljek, 17. 10.

Hiter in aktiven dan, ko bomo odločno kos vsem nalogam. Niti manjše ljubezensko razočaranje okoli 16. ure nas ne bo spravilo s tira. Vodil nas bo navdih – popoldne ustvarjajte ali se ukvarjajte z duhovnostjo.

Odličen dan, ljubezen bo v zraku. Že zjutraj nas bo spremljal optimizem, z Luno v levu pa bomo imeli dovolj poguma za osvajanje. Povabite simpatijo ali partnerja na zmenek in ne pustite, da se ta prehitro konča.

Sreda, 19. 10.

Pričakujte ovire na poti, nekdo bo s položaja avtoritete izsilil, da bo vse po njegovem. Ne upirajte se, saj nima smisla, raje poskrbite, da vas to ne bo spravilo na dno. Zvečer pazite na cesti. Več bo nemira in tesnobe.

Četrtek, 20. 10.

Razgrete strasti bodo spodbujale jezo in ljubosumne izpade. Če se le da, razburkana čustva spremenite v poželenje in ga izživite v spalnici. Dan ni primeren za finančna tveganja in vlaganja.