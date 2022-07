Kažipot planetov

Teden se začne s prijetnimi vplivi in konča z mlajem v levu, kar pomeni, da bo energija postopoma padala, hkrati pa bomo morali biti od torka naprej previdnejši na cesti in pri komunikaciji, saj bo Merkur v kvadratu z Marsom in Uranom, kar obljublja povečano število nesreč.

V ponedeljek so mogoča ljubezenska razočaranja, ne kupujte oblačil in kozmetike, prav tako ni čas za lepotne tretmaje. V torek in sredo bomo čutili napetost, nepotrpežljivi bomo. Pazljivo pri športu! Čim bolj se izognite stresu in živčnosti, ki se bo stopnjevala vse do četrtkovega mlaja. Vzemite si čas zase in počivajte.

Petek, 22. 7. Vroče bo. Sonce vstopi v leva in nam omogoča, da zasijemo in jasno postavimo meje. Pazite le, da pri tem ne boste vzvišeni. Jutro bo hektično, zvečer nas lahko nekaj bremeni – preveč dela, novice ali črne misli.

Sobota, 23. 7. Odličen dan za izlet, druženje, obiske prijateljev, piknike, izlete in dopustovanje. Odprti in dobrovoljni boste, radovedni in družabni, jezik pa vam bo tekel kot namazan. Ne ostajajte doma, zabavajte se!

Nedelja, 24. 7. Luna v dvojčkih bo ohranila lahkotno družabno energijo prejšnjega dne, a ker ne dela pomembnejših aspektov, ni čas za nove podvige in načrte, ampak za ležerno preživljanje prostega časa. Pojdite v mesto!

Ponedeljek, 25. 7. Nič hujšega ne bo, a manjše ljubezensko razočaranje nas lahko skeli. Izogibajte se nakupom, finančnemu vlaganju, lepotnim tretmajem … Ne razvajajte se preveč, saj danes ne boste imeli meje.

Torek, 26. 7. Previdno pri športu, na cesti, ne hitite in naj vas ne vodi jeza. Raje dvakrat premislite, preden kaj rečete. Kljub živčni energiji vas lahko čaka lep večer s partnerjem, če boste pripravljeni popuščati.

Dan pred mlajem bomo čutili pritisk, zato je najbolje, da se odmaknete in spočijete. Z Luno v raku boste namreč občutljivi, zamerljivi in pretirano čustveni, zato boste vsako stvar jemali osebno.