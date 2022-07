Kažipot planetov

Teden se bo začel veliko bolj dramatično, kot se bo nadaljeval, in sicer s kvadratom med Marsom in Plutonom, aspektom za nasilje, ki se lahko izrazi predvsem na vojnih žariščih, na osebni ravni pa bodite zgolj malce bolj previdni in se ne zapletajte v spore z nasilneži.

V soboto bomo po eni strani odgovorni in resni, po drugi pa lenobni in pasivni. Dobro je, če si naredimo načrt in se lotimo dela. Večja je možnost napak, naivnosti, sanjarjenja, laži, idealiziranja drugih, zato bodite čim bolj realni in prizemljeni.

V torek Mars vstopi v bika. Manj borbeni bomo in napredovali premišljeno, korak za korakom. Iskali bomo užitke in ugodnosti, več se bomo ukvarjali s financami. Merkur pa vstopi v raka, kar nas od želje po zabavi in druženju s prijatelji vodi v umirjen družinski čas, primeren za dopustovanje. Znova premislimo o svojih kratkoročnih ciljih. Energije bomo imeli dovolj, da se jih lotimo že v torek.

Petek, 1. 7. Izogibajte se težavam, zlasti če ste imeli v preteklosti že kdaj težave z nasilnimi ljudmi. Pretresejo nas lahko brutalne novice z vojnih žarišč. Če jih odmislite, vas čakata prijetna in zaljubljena popoldne in večer.

Sobota, 2. 7. Čeprav se vam ne bo nič ljubilo, se uprite lenobi in uredite nujne zadeve. Omahovanje, negotovost, sanjarjenje in naivnost vas lahko spravijo v težave, če boste resni in odgovorni, pa se jim boste izognili.

Nedelja, 3. 7. Dopoldne bomo še energični, motivirani za šport, izlet, druženje, po 14. uri pa Luna vstopi v devico in poklicale nas bodo obveznosti. Lahko se prej vrnete domov in uredite vse za začetek novega tedna.

Ponedeljek, 4. 7. Z Luno v devici bomo organizirani, pridni in natančni. Veliko lahko opravimo, naj gre za delo ali načrtovanje počitnic. Zvečer ne pretiravajte z užitki in ne nakupujte dragih izdelkov. S frizerjem počakajte.

Energije in volje bomo imeli dovolj, a usmerjali ju bomo na druga področja kot doslej. Pomembnejša nam bo družina, želeli si bomo privoščiti kakšno razvado. Nič ni narobe s tem, a nakupujte po 16. uri.

Sreda, 6. 7. Luna v tehtnici nas bo spodbudila k iskanju ravnovesja in harmonije. Predani bomo partnerju in raje kot s prijatelji bomo preživljali čas v njegovi bližini. Odpravita se na zmenek ali si ga priredita kar doma.