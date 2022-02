Kažipot planetov

Venera in Merkur sta že direktna, tako se bomo spet usmerili naprej, zadeve, ki so zamujale ali se zavlačevale, pa bodo spet stekle.

Petek, x. x. Ne pustite, da vas skrbi in obremenitve ohromijo in prestrašijo. Opravite nujno delo in se posvetite svojim hobijem, prijateljem, zanimanjem. Luna bo popoldne v ovnu in iz pasivnosti se bo porodila želja po akciji.

Počasi bodo izzvenevale tudi energije napornega torkovega mlaja, a še vedno bomo imeli občutek, da se želimo osvoboditi in zadihati, medtem ko nas omejitve in pritiski potiskajo k tlom, spodbujajo skrbi in črnogledost.

Sobota, 5. 2. Zjutraj bomo nemirni, nestrpni, neučakani, lahko nas okolica ujezi. Večja je možnost nezgod zaradi nepazljivosti in naglice, zato ne hitite. Zvečer je čas za delo, ki zahteva vztrajnost, disciplino in trud.

Sonce in Saturn se namreč v petek srečata v revolucionarnem vodnarju in nam jemljeta vitalnost, optimizem in smisel.

Nedelja, 6. 2. Težko bomo ostali doma in pri miru, vleklo nas bo ven, prav morali bomo biti fizično oz. športno aktivni, saj bo Luna v ovnu. Sredi dneva so možni nesporazumi, zvečer pa odločno nasprotovanje nekoga. Ne vztrajajte.

Vzemite si čas za počitek, ne naložite si preveč dela.

Ponedeljek, 7. 2. Stabilen dan z Luno v biku, namenjen užitkom, nakupom, druženju, razvajanju. Le zvečer bomo imeli preveč energije, in če je ne bomo konstruktivno usmerili, je večja možnost jeze in nezgod, tudi na cesti.

Mars sicer ta teden naredi dva ugodna aspekta, poveže se z Jupitrom in Uranom, kar pomeni, da ne bomo pri miru.

Torek, 8. 2. Čeprav se bomo zbudili pobiti in se dopoldne srečevali z blokadami, lahko s pravo naravnanostjo in dobrimi idejami naredimo korak naprej. Zvečer je čas za duhovnost, kopel ali ogled romantičnega filma.

Prizadevali si bomo za uresničevanje svojih ciljev, več volje, moči, energije bomo imeli za šport in druge dejavnosti.

Sreda, 9. 2. Luna malo pred dvanajsto prestopi iz umirjenega, preudarnega bika v živahne in hitre dvojčke, tako bomo iskali vznemirjenje, družbo, priložnosti za pogovor. Najbolje bo, da prej zaključite delo in se s kom sestanete

Če pri tem naletimo na ovire, se zavedajmo, da so začasne.

Še malce moramo stisniti zobe, preden gremo naprej in stopimo v novo, svobodnejše obdobje.

Četrtek, 10. 2. Zjutraj lahko pretiravamo, sicer pa nas čaka zanimiv dan, ko lahko marsikaj izvemo in se vse uspešno dogovorimo. Popoldne pa ne pozabimo na zabavo in druženje. Radovedni bomo in se izogibali monotonosti.

Merkur bo namreč vstopil v vodnarja šele prihodnji teden.