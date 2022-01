kažipot planetov

Po eni strani bomo s Soncem v vodnarju zadihali, začeli dajati prednost zabavi in druženju pred dolžnostmi in obveznostmi, uspehe kolektiva pa postavljali pred lastne cilje in se borili za skupno dobro. A ker v ponedeljek Mars vstopi v resnega in ambicioznega kozoroga, retrogradni Merkur pa se v sredo na svoji poti nazaj vrača v isto znamenje, bomo morali narediti korak nazaj in marsikaj znova premisliti, podrobneje načrtovati, razčistiti. Spet bomo bolj usmerjeni na poslovno področje in urejali nedokončane projekte. Mars bo preprečil, da bi se v karkoli prehitro zaleteli, Merkur pa bo poskrbel, da bomo odpravili pretekle napake.

Teden bo spodbuden za delo, gradnjo, premislek, revizijo, ponovni pregled odprtih zadev. Usmerjeni bomo v doseganje svojih ciljev, vsak naš korak pa bo mogoče počasen, a trden in gotov.

Petek, x. x. Petek, 21. 1. Z luno v devici bomo usmerjeni v delo, urejali bomo odprte projekte iz preteklosti. Okoli 14. ure se luna s trigonom poveže z Venero. Povabite simpatijo na kosilo ali ji pošljite vsaj kakšno sporočilo.

Sobota, 22. 1. Luna bo še ves dan v devici, najbolje bo, da dan izkoristimo za pospravljanje, urejanje, obveznosti. Zvečer velja biti previden na cesti, prav tako krotite jezo in se pazite športnih poškodb zaradi neprevidnosti.

Nedelja, 23. 1. Nepojasnjene zadeve iz preteklosti bodo dobile pojasnilo, tako da bomo lahko nadaljevali z jasnim pogledom naprej. Z luno v tehtnici bomo iskali harmonijo, prijetne dogodke in bližino ljubljene osebe.

Ponedeljek, 24. 1. Začutili bomo potrebo po opredelitvi svojih ciljev, saj Mars vstopi v kozoroga. Prizadevali si bomo za karierni napredek. Zvečer se bomo morali nečemu odpovedati ali se od nečesa posloviti. Stisnimo zobe.

Torek, 25. 1. Luna bo v intenzivnem škorpijonu razburkala strasti, mi pa se bomo ukvarjali z reševanjem težav, napak in komunikacijskih šumov. Najpomembnejše naloge opravite okrog 15. ure. Zvečer previdno

na cesti!

Sreda, 26. 1. Naš pogled na svet bo spet resnejši, prav tako naše besede in misli. Z osredotočenostjo in previdnimi, premišljenimi koraki lahko napredujemo k svojim ciljem. Popoldne bo čas za razmislek, kako naprej.