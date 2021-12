Kažipot planetov

Silvestrski večer bo optimističen, vesel, težko bomo ostali doma, želeli bomo razpreti krila in iskali dogajanje.

Petek, 31. 12. Veselo in optimistično silvestrovanje se okoli 21. ure lahko konča z nezgodo, jezo, kakim pretepom … Krotimo živce in pazimo pri rokovanju s pirotehniko. Presežke energije uporabimo za nočni pohod z baklami.

Luna bo namreč v strelcu in – skupaj z Jupitrom, ki je vstopil v ribi – prinašala več upanja in potrebe po odkrivanju novega, potovanju, izletih …

Sobota, 1. 1. 2022 Po počasnem, zaspanem, mačkastem jutru bomo polni novih idej in željni novih dogodivščin. Osvobajal nas bo občutek, da smo pustili staro za sabo. Najbolje bo, da se odpravite v naravo na kak izlet ali sprehod.

Do večera bomo kljub temu še zmerni in organizirani, nato pa si bomo dali duška.

Nedelja, 2. 1. Po eni strani bomo že čutili, da na nas pritiskajo dolžnosti, omejitve, delo, po drugi pa se še ne bomo pripravljeni vrniti nazaj v rutino. Raje izkoristite dan za druženje, obveznosti lahko počakajo.

Ker je okoli 21. ure Luna na Marsu, je večja možnost nesreč, jeze, celo izbruhov nasilja, pirotehničnih nezgod, zato se brzdajte in pazite nase.

Ponedeljek, 3. 1. Resna Luna v kozorogu nas bo priganjala k delu, hkrati nas bo spremljal občutek, da smo po prazničnem umiku spet pristali na realnih tleh. Ukvarjali se bomo s financami in razmišljali o preteklih ljubeznih.

Torek, 4. 1. Luna bo v vodnarju in ne bomo imeli obstanka, ampak švigali z enega konca na drugega. Popoldne in zvečer je večja možnost nesreč zaradi živčnosti, po 19. uri pa lahko izvemo slabe novice in nas tarejo skrbi.

Sreda, 5. 1. Nostalgično in s hrepenenjem se bomo ozirali v preteklost ter se spominjali preteklih ljubezni, a ker je retrogradna Venera v kozorogu, vseeno potegnili realne zaključke in se zavedali, da so zgodbe končane.

Preostanek tedna bo prijeten, torek naporen, saj prinaša skrbi in večjo možnost nesreč (tudi na cesti), v sredo pa bomo razpeti med hrepenenjem po romantiki in zavedanjem, da so se nekatere ljubezni končale.