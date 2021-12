kažipot planetov

Poslovno je lahko teden uspešen, domislimo se lahko novih rešitev, ki vodijo k uspehu, kar se nam bo poznalo na denarnici, saj se Sonce lepo poveže z Jupitrom, Merkur pa z Uranom. Toda s štirimi planeti v kozorogu – vanj v torek vstopi še Sonce – bomo bolj resni, odgovorni, črnogledi in zaprti vase kot praznično razpoloženi. Ker se Venera ustavlja in obrača retrogradno na Plutonu, pa se bodo konec tedna splošni pobitosti temu pridružile še drame v odnosih in razčiščevanje z ljubimci iz preteklosti.

Sobotna polna luna bo zaradi močnega vpliva Marsa prinesla na plan nepotrpežljivost, jezo, borbenost. Luna bo namreč v dvojčkih, kar kaže, da se bodo ljudje želeli zabavati, na pritiske in omejitve pa burno reagirali. Hkrati bomo še vedno močno v primežu epidemije in povečanega števila okužb, saj je v karti poudarjen tudi Neptun. Čeprav letošnji božič ne bo najbolj vesel, si ga poskusite sami obarvati z veseljem ter počakajte na novo leto, ki ga bo z več sočutja, bližine in razumevanja barval Jupitrov vstop v ribi.