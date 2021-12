Kažipot planetov

Sobotni sončni mrk v strelcu prinaša več upanja, čeprav se bo zdravstvena, šolska, finančna in družbena kriza nadaljevala.

Petek, x. x. Petek, 3. 12. Dan pred mrkom, čas za spuščanje, zaključevanje, čustveno čiščenje. Odmaknite se, počivajte, ne pretiravajte z nakupovanjem, hrano, pijačo, ne dramatizirajte, ne podpihujte dodatno razgretih čustev.

Še vedno bo veliko laži in manipulacij, prav tako razvnetih čustev in boja za svoje pravice, trenja med starim in novim, saj se bližamo zadnjemu kvadratu med Saturnom in Uranom.

Mrk se dovrši že zjutraj, tako se bo čez dan napetost sproščala. Zvečer bo Luna v kvadratu z Neptunom, tako nas lahko mika beg v omamo. Namesto tega si raje privoščite kopel ali meditirajte.

žDobro premislite, katerim informacijam boste verjeli, saj bo še vedno veliko zavajanja tako na osebni kot družbeni ravni.

Nedelja, 5. 12. Zjutraj bomo optimistični in polni energije, iskali dogajanje in pustolovščine. Po poldnevu pa Luna vstopi v kozoroga in prinaša več resnosti, organiziranosti, ambicioznosti. Lotili se bomo službenega dela.

Kot vedno pa velja, naj bodo dnevi pred mrkom namenjeni počitku ter spuščanju vsega, česar ne potrebujemo več.

Ponedeljek, 6. 12. Z voljo, močjo, odločnostjo in zagrizenostjo se bomo lotevali svojih ciljev. Najbolje bo, da energijo Marsa in Plutona izkoristimo za vzdržljivostne športe in težaško delo, večer pa naj bo namenjen ljubezni.

Najbolj ga bodo čutili strelci, dvojčki, ribi, device, ki se jim lahko korenito spremeni življenje.

Torek, 7. 12. Merkur v kvadratu z Neptunom spodbuja manipulacijo, laži, nemoč, zmedo, napačno razumevanje. Dvakrat preverite vse, kar slišite, saj drugi ne bodo iskreni z vami. Preženite strahove z delom na sebi.

Največ pozornosti bo sicer v tem tednu usmerjene v odnose.

Sreda, 8. 12. Po stresnem, živčnem jutru nas bo vsaka malenkost vrgla s tira ali bomo vlagali trud v projekt, ki se bo pozneje izkazal za nesmiselnega. Pazljivo z denarjem, ni čas za nakupe. Popoldne bo prijetneje.

Vodile nas bodo strasti in marsikatera romanca se lahko poglobi in napreduje.

Četrtek, 9. 12. Dopoldne bo Luna v odprtem in svobodomiselnem vodnarju. Z veliko pompa in vznemirjenja bomo opravljali svoje naloge. Popoldne pa prestopi v pasivni ribi in želeli se bomo umakniti od vsega in počivati.

Izkoristite vpliv za odmik od siceršnje problematike in si napolnite baterije med rjuhami.