Kažipot planetov

Obdobje med dvema mrkoma bo turbulentno, polno nepričakovanih sprememb, zato ni najboljši čas za zastavljanje dolgoročnih ciljev, saj se bodo okoliščine spreminjale.

Luna v levu nam prinaša samozavest in energijo, a do popoldneva ne dela pomembnejših aspektov, tako je čas za opravljanje rutinskih reči. Popoldne bodite zmerni pri nakupih in užitkih, saj lahko pretiravate.

Mrk, ki se dovrši 4. 12., bodo sicer najbolj čutili strelci, dvojčki, device in ribi.

Luna v pridni devici nas bo spodbujala k delu in pospravljanju, a ker bo že dopoldne delala kvadrate na Merkur in Sonce, bomo pri tem naleteli na nerazumevanje in ovire. Zavihajte rokave in vztrajajte!

Če niste med njimi in vam bo življenje mirneje teklo, lahko ta teden pričakujete spodbudne energije.

Nesporazumi včerajšnjega dneva bodo pojasnjeni in lažje se bo dogovarjati. Sredi dneva je čas za sprehod s partnerjem ali simpatijo. Pomembno je le, da ne pretiravate in vidite situacijo čim bolj realno.

Marsikaj se lahko razjasni in uredi. V ponedeljek bo v zraku več ustvarjalne energije in navdiha, sreda pa bo odlična tako za vztrajno delo, ki zahteva natančnost in trud, kot finančne naložbe in ljubezenska hrepenenja.

Luna dopoldne preide v tehnico in nas usmerja v odnose. Iskali bomo harmonijo, sanjarili, s povečano mero navdiha bomo kovali vizije za prihodnost. Večer preživite v dvoje. Razvajajta se in pogovarjajta.

Venera je sicer še vedno v kozorogu, zato bomo v odnosih bolj resni kot vzneseni, a kljub temu nam lahko sredi tedna nekdo omehča srce.

Torek, 30. 11. Odličen dan tako za delo kot odnose, saj bomo natančni, analitični in vztrajni, s tem pa kos vsakemu opravilu. Venera in Neptun pa boste poskrbela za romantično energijo in uresničena srčna hrepenenja.

Mars v škorpijonu bo sicer budil maščevalnost in ljubosumje, a ker sta Sonce in Merkur že v strelcu, bomo sposobni tudi na težje situacije pogledati bolj optimistično.

Sreda, 1. 12. Naporen dan nas čaka. Luna opoldne vstopi v škorpijona. Ostri bomo, bojeviti, jezljivi in neposredni, hkrati pa imeli občutek, da smo stisnjeni ob zid, saj se Luna bliža kvadratu s Saturnom. Predihajte stisko.