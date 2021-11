kažipot planetov

Petkov lunin mrk v biku začenja jesensko-zimsko sezono mrkov, dolgoročno pa njihovo serijo na osi bik-škorpijon, kar pomeni, da nas čaka dobro leto ukvarjanja s finančno krizo, varčevanja, nihanja vrednosti denarja, sprememb pri trgovanju s kriptovalutami itd., po drugi strani pa soočanje z okoljsko krizo, naravnimi katastrofami, težavami z zemljo, dražjo hrano, težje razmere za kmetovalce … Na dan bodo prišle naše senčne plati, borili se bomo za materialno, deležni bomo več manipulacij tistih, ki imajo moč, hkrati pa lahko pridejo na dan njihove goljufije, spolni in finančni škandali. Tokratni mrk kliče k odgovornosti, resnosti, varčevanju ter prinaša posledice pretekle lahkomiselnosti, širokopoteznosti in prevelike zapravljivosti.

Na osebni ravni se lahko v petek krešejo iskre nove ljubezni, v soboto moramo dvakrat premisliti, preden kaj rečemo, da se ne zagovorimo. V nedeljo, ko Sonce vstopi v strelca, bomo optimistični in odločni, od srede dalje, ko se mu tam pridruži še Merkur, pa bomo bolj vedro in z večjim upanjem zrli v prihodnost.

Luna v raku nas bo naredila bolj čustvene, ranljive in občutljive. Nič več ne bomo iskali družbe, ampak se obrnili navznoter in se obdali s tistimi, ki jim zaupamo. Najlepše nam bo doma, z družino in dobro hrano.

Četrtek, 25. 11.

Nemiren dan, poln pritiskov, ovir in zamud, kar nas bo spravljalo ob pamet in bo spodbujalo živčnost in nemir, ki bosta botrovala napakam, lahko tudi nezgodam. Previdno na cesti in pri športnih dejavnostih!