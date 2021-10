Kažipot planetov

Po razmeroma prijetnem tednu nas bo vedno bolj vleklo v škorpijonske globine.

Mlaj v škorpijonu lahko prinese na plan naše najtemnejše lastnosti in uničujoča čustva. Stisnjeni v kot se bomo na obremenitve odzivali nepremišljeno in jezno. Če se le da, se umirite, namesto da si daste duška.

Poleg Sonca bo v tem znamenju od sobote namreč še Mars, Merkur pa bo v torek v kvadratu s Plutonom, ki škorpijonu vlada.

Petek, 29. 10. Nemirnemu, stresnemu opoldnevu, ko se bodo načrti ves čas spreminjali, sledi prijetno popoldne, ko boste samozavestni, uspešni in zadovoljni. Ne ostajajte doma, pojdite v družbo in zasijte s svojim žarom.

Soočili se bomo s svojo temno platjo, opustili vse, kar ni več dobro za nas, prisiljeni bomo v preobrazbo, predelovali intenzivna globoka čustva, reagirali premočno ter si brezkompromisno, lahko celo prek trupel prizadevali za uresničitev svojih ciljev.

Sobota, 30. 10. Težak, naporen, turoben dan, ko se bodo kopičili omejitve in bremena. Če se le da, si ne zadajte preveč nalog, ampak se umaknite, meditirajte in predihajte svoje strahove in črne scenarije.

Sobota bo naporna. Obremenjeni bomo, utrujeni, brezvoljni in klonili pod težo skrbi in dolžnosti.

Nedelja, 31. 10. Čeprav bomo z Luno v devici usmerjeni v delo, domača opravila, čiščenje, vlaganje itd., bo energija dneva prijetnejša kot včeraj. Če dobite kakšen preblisk, mu sledite, četudi bodo obveznosti na čakanju.

Najbolj napeto pa bo v četrtek, ko se dovrši mlaj v škorpijonu v težavnem T-kvadratu s Saturnom in Uranom. Deležni bomo novih omejitev, obupani, brezvoljni, hkrati pa bo vedno močnejša iskra upora.

Ponedeljek, 1. 11. Čeprav bomo zjutraj brez energije, zvečer pa razočarani v odnosih, lahko dan izkoristite za doseganje ciljev, napredovanje, sestanke, podpisovanje pogodb … Optimistični boste in vse bo gladko teklo.

Poleg družbenih pritiskov lahko povzroča stisko tudi draženje življenjskih potrebščin, prav tako pa je povečana potresna nevarnost.

Torek, 2. 11. Naleteli boste na težavo, ne boste mogli uskladiti mnenj z drugimi, kar vas bo spravljalo v obup. Pazite, da ne izrečete česa, kar bi lahko obžalovali. Ni čas za temne strasti, ampak za potrpežljivost.

Zdržite pritiske in za doseganje ciljev in polnjenje baterij izkoristite ponedeljek, ko nam bosta Merkur in Jupiter prinašala srečo, priložnosti in upanje.