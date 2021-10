Kažipot planetov

Petek, x. x. Petek, 1. 10.

Težek dan, poln pritiskov, temnih misli in ovir, posebno okoli 16. ure, ko bo Luna v opoziciji s Saturnom. Večer lahko prinese kratkotrajno olajšanje, a v poznih urah tudi večjo nevarnost nesreč, zato bodite previdni.

Sobota, 2. 10.

Vodile vas bodo razgrete strasti, ki bi jih bilo najbolje uporabiti za skok med rjuhe in erotična doživetja. Luna v levu bo spodbujala samozavest in vročekrvnost, ki pa ju uporabite konstruktivno. Začarajte partnerja!

Nedelja, 3. 10.

Luna bo dopoldne vstopila v devico in nas opominjala na obveznosti in delo. Odličen čas je za vlaganje in pospravljanje pridelkov. Pripravite se na zimo. Več bo upanja, saj se Merkur poveže v trigon z Jupitrom.

Ponedeljek, 4. 10.

Dopoldne postorite, kar morate, saj vam energija Lune v devici prinaša natančnost in pridnost. Odprite se novim rešitvam. Zvečer pa se bo povečala možnost napak, občutljivi boste. Odmaknite se.

Torek, 5. 10.

Čeprav bomo že čutili upad energije pred jutrišnjim mlajem, je lahko dopoldne prijetno, saj se Luna poveže z Venero, preden malce pred 15. uro prestopi v tehtnico. Poskrbite, da boste dotlej končali delo.

Čeprav je mlaj v tehtnici, planetu ravnovesja in prilagajanja, se dovrši na Marsu, kar prinaša borbeno energijo, verbalno ostrino, jezo, razburjenje. Na osebni ravni se brzdajte, da ne bi po nepotrebnem ranili bližnjih.

Četrtek, 7. 10.

Venera v strelcu nam prinaša več veselja, upanja in sreče v odnosih. Luna je sicer dopoldne še v tehtnici, ko pa popoldne vstopi v škorpijona, se bo vse začelo odvijati hitreje. Zvečer nas čakajo slabe novice.

Nihali bomo med pesimizmom in optimizmom, saj pride retrogradni Merkur najprej v kvadrat s Plutonom, nato pa še v trigon z Jupitrom. Prvi prinaša pritisk, manipulacijo, nadvlado močnejšega, lahko nas potegne v temno luknjo brezupa.Nato se bo pokazalo novo upanje, sredin mlaj pa bo prinesel na plan tudi bojevitost, borbo za svoje pravice. Čeprav sta poleg Sonca v tehtnici, znamenju diplomacije, tudi Mars in Merkur, bo veliko vznemirjenja in vroče krvi, hudih besed in obtoževanja, a malo resničnega napredka.V četrtek Venera vstopi v strelca in nam prinaša več veselja vsaj v ljubezenskih odnosih ter na finančnem področju.Nič več se ne bomo oklepali temnih strasti, ampak si želeli raziskovati, se s partnerjem kam odpraviti, se družiti …Za intenzivna doživetja med rjuhami pa je najbolj primerna sobota, če boste pri tem le krotili svoj ego.Merkur je šele na začetku svoje retrogradne poti, zato se še vedno odsvetujejo nakupi, podpisi pogodb in začenjanje novih projektov, ob kvarjenju tehnike in zamudah pa se oborožite s potrpežljivostjo.