kažipot planetov

Petek, 17. 9.

Naporen dan v odnosih. Ne bomo se slišali, možni so prepiri, bremena, zdelo se nam bo, da nas partner ne podpira in ne ljubi. Zvečer pazite na cesti, ker je večja možnost nesreč, enako pri športu.

Sobota, 18. 9.

Energije bodo prijetnejše, lahko se boste pogovorili o perečih zadevah in zgladili manjše spore. Luna v vodnarju nas bo klicala k pustolovščinam, zato se obdajte s prijatelji in se odpravite na izlet.

Nedelja, 19. 9.

Luna vstopi v ribi in se popoldne lepo poveže z Venero, kar prinaša hrepenenja, romantiko in sanjarjenje. Kljub temu bomo že čutili strah, paniko, čustveni nemir prihajajoče polne lune. Umirite se.

Ponedeljek, 20. 9.

Polna luna se dovrši na Neptunu, kar ni dobro ne na zasebni ravni ne za družbeno in zdravstveno sliko. Ostanite čim bolj realni, ne nasedajte manipulaciji, omilite čustvena nihanja in se ne odločajte!

Torek, 21. 9.

Z Luno v ovnu bomo želeli rešiti, kar se je zapletlo, vendar lahko delujemo s preveliko silo ali se soočamo s premočnim nasprotnikom. Zvečer je čas za odločitve, opravke, delo. Uredite vse pred 29. 9.

Sreda, 22. 9.

Sonce vstopi v tehtnico in nas uči sodelovati in sklepati kompromise. A ti danes še ne bodo mogoči, saj nas bo nekdo besedno povozil s svojimi argumenti, zato ni čas za pomembne pogovore in projekte.

Četrtek, 23. 9.

Venera v opoziciji z Uranom bo delovala razdiralno v odnosih, možni so prepiri, drama, vznemirjenje. Pazite, da ne boste preveč impulzivni in storili česa, kar bi lahko obžalovali. Slabe zveze pa pustite, naj razpadejo.

V odnosih bomo odtujeni, čutili, da nas partner ne podpira, marsikatera zveza se lahko ohladi, nato pa v četrtek, ko bo Venera v opoziciji z Uranom, tudi prekine. Če ste v trdnem odnosu, pa se boste soočali s težavami, ki vaju bodo bremenile in razvajale, zaradi česar se bosta prepirala, lahko tudi za nekaj časa sprla.Če se želite ta teden kaj dogovoriti, prav tako ne bo šlo gladko. V sredo boste imeli občutek, da nekdo pritiska na vas in vas želi v nekaj prisiliti. V ponedeljek je sicer Merkur v trigonu z Jupitrom, kar prinaša nove priložnosti in projekte, vendar bo hkrati polna Luna v ribah zameglila sliko, zato bodite previdni. Če je nekaj prelepo, da bi bilo res, vam nekdo laže. Vpliv bomo močno čutili še nekaj dni prej in po lunaciji, ker se dovrši na Neptunu, bo spet več okužb, a tudi napačnih informacij, zavajanja, strahov, panike. Umaknite se v ustvarjanje ali duhovno delo. V sredo sicer jesensko enakonočje z vstopom Sonca v tehtnico odpira čas večjega sodelovanja in iskanja harmonije, vendar je z Merkurjem, ki se 28. 9. obrača v retrogradno gibanje, še nekaj časa ne bomo dosegli.