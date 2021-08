kažipot planetov

Petek, 20. 8.

Danes bomo imeli veliko idej, rešitev za trenutne izzive, misli nam bodo kar preskakovale, zato lahko marsikaj premaknemo z mrtve točke. Obeta se prijeten večer, ki ga bo barvala Venera. Preživite ga v dvoje.

Sobota, 21. 8.

Sonce vstopi v devico, Dan pred polno luno naj bo namenjen počitku. Luna v kvadratu z Uranom bo sicer razbijala vaš mir ter povzročala živčno energijo, najbolj okoli poldneva. Pazite nase, na cesti, izogibajte se impulzivnosti.

Nedelja, 22. 8.

Sonce vstopi v devico, nas usmerja v delo in obveznosti, polna luna v vodnarju pa si ne želi, da bi jo kaj omejevalo. Razpeti bomo med obojim, a če se odločimo, nas lahko Mars in Uran vodita v uspešno akcijo.Preživite dan v dvoje.

Ponedeljek, 23. 8.

V odnosu bomo iskali stabilnost, varnost in oporo ter imeli občutek, da nam partner vse to daje. Zvečer pazljivo na cesti, tudi v napetih pogovorih ne bodite preveč vročekrvni. Več bo možnosti sporov.

Torek, 24. 8.

Vodile nas bodo iluzije, sanjarije in hrepenenja, ničesar ne bomo videli realno, zato danes ni čas za dogovore in podpisovanje pogodb. Luna je v občutljivih ribah, na Neptunu, Merkur pa v opoziciji z njim.

Sreda, 25. 8.

Luna bo v ognjenem ovnu, težko bomo pri miru in povsod nas bo dovolj. A ker ves dan ne dela pomembnejših aspektov, naj bo dan namenjen rutinskim zadevam, ne začenjajte ničesar novega.

Četrtek, 26. 8.

Z odločnostjo in prepričljivostjo lahko marsikoga prepričamo v sodelovanje. Dan je primeren za sestanke, dogovore, srečanja, predvsem če morate predstaviti svoja stališča in se potegniti zase.

Merkur nam bo ves teden pomagal pri novih projektih in zaključevanju starih. Marsikaj se bomo ugodno dogovorili in razjasnili, ker se Mars spodbudno poveže v Uranom, pa bomo imeli tudi dovolj energije in volje, da se lotimo novih podvigov ter športa in drugih aktivnosti.Nedeljska polna luna v vodnarju bo v ospredje ponovno postavila boj za človekove pravice, upor proti omejitvam in zahtevo po svobodi, kar je sicer poudarjeno že vse od vstopa Jupitra v vodnarja konec prejšnjega meseca. Luna v konjunkciji z Jupitrom obljublja, da bomo pri tem ljudje uspešni in zadovoljni, lahko pa čustveno pretiravamo, veliko bo na trenutke razgrete komunikacije. Ker bo Merkur v opoziciji z Neptunom, pazimo samo, da ne jemljemo vsega za suho zlato, ter dvakrat preverimo informacije, ki pridejo do nas.