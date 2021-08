kažipot planetov

Petek, 6. avgust

Stresen, hiter, naporen dan, ko ne bo šlo nič po načrtih. Umirite se in ustavite, sicer si lahko nakopljete kakšno nezgodo. Dopoldne napišite ljubezensko sporočilo simpatiji. Lepo se bo odzvala.

Sobota, 7. avgust

Luna je v ognjenem levu in čas je odličen za to, da se pokažete v novih kopalkah, zvečer pa zablestite na družabnem parketu. Ne ostajajte doma, danes je nujno, da si kaj privoščite in uživate v poletju.

Nedelja, 8. avgusta

Po živčnem dopoldnevu se malce do 16. ure dovrši mlaj v levu, ki bo okrepil vašo samozavest in odločnost. Preživite večer v dobri družbi, v kateri vas bodo cenili in pohvalili vaše dosežke in sposobnosti.

Ponedeljek, 9. avgust

V ljubezni je večja možnost laži in zavajanja. Partnerja boste idealizirali, kar bo s pridom izkoristil. Poskusite ostati čim bolj realni. Okoli 14. ure ste lahko razočarani, če pričakujete preveč. Umaknite se.

Torek, 10. avgust

Ne širite neresnice in se ne širokoustite, saj boste na koncu potegnili kratko. Prav tako ne razlagajte svojih načrtov drugim. Ostanite skrivnostni. Zvečer je čas, da se pogumno podate na pustolovščino.

Sreda, 11. avgust

Z Merkurjem v devici boste bolj organizirani in premišljeni, se boste pa težje sprostili in odklopili um. Venera in Pluton bosta spodbujala strasti, tako da izkoristite dan za strastna doživetja s partnerjem.

Četrtek, 12. avgust

Luna v tehtnici obljublja harmoničen in prijeten dan. Okoli 14. ure se poveže s Saturnom, kar izkoristite za delo in urejanje nujnih obveznosti. Resni boste, disciplinirani in organzirani.

Nedeljski mlaj v levu po drugi strani obljublja, da poletja vseeno še ni konec. Čeprav bo vroče, se lahko samozavestno in odločno lotite novih projektov poslovno in zasebno.Petek bo stresen, saj bo Sonce v kvadratu z Uranom. Pazite na cesti, umirite živčnost in naglico, bodite prilagodljivi, če se bodo načrti spreminjali. Ponedeljek lahko prinaša ljubezenske nesporazume in nejasnosti. Partner ali simpatija nam lahko laže. A že v sredo se bodo zveze, ki so sicer močne, spet okrepile, pričakujete lahko več intenzivnosti in strasti.V torek pazite, da se ne boste zarekli in obljubljali več, kot ste pripravljeni uresničiti. Tudi hvalite se nikar s svojimi dosežki, saj si boste s tem naredili medvedjo uslugo. Če ste na dopustu, pa se najbolj potrudite, da še malce odklopite um.