Kažipot planetov

Petek, x. x. Petek, 16. 7.

Z Luno v tehtnici bomo usmerjeni v odnose in iskali ravnovesje. Najbolje bo, da se že zjutraj odpravite na morje – ali pa vsaj po 12. uri, ko mine še zadnji aspekt za odgovornost in resnost ter se boste sprostili.

Sobota, 17. 7.

Mirno in diplomatsko boste reševali zaplete in spore, ki lahko načnejo sicer prijeten in harmoničen dan. Nekaj ne bo šlo po načrtih in nekdo se vam bo postavil po robu. Odmislite vse in se predajte romantiki.

Nedelja, 18. 7.

Luna bo v intenzivnem škorpijonu, sredi dneva v kvadratu s Saturnom, zvečer pa v opoziciji z Uranom. Nečesa ne boste mogli spustiti in grizle vas bodo zamere in negativni scenariji. Preobrnite energijo v strast!

Ponedeljek, 19. 7.

Sicer prijeten in energičen dan lahko pokvarijo samo spori v odnosih, saj vas bo močno razburilo, da ni vse po vaši volji. Če spustite željo, da bi nadzorovali druge, pa je dan lahko prijeten in tudi uspešen.

Odličen dan ta raziskovanje, odkrivanje novosti, iskanje inovativnih rešitev, nenadno spremembo smeri … Če ste v službi, sodelujte s sodelavci pri izmenjavi idej, če ste na dopustu, drzno skočite v neznano.

Sreda, 21. 7.

Tudi napake in nesporazumi sredi dneva vas ne bodo spravili s tira. Optimistično boste uresničevali svoje cilje ter komaj čakali, da zaključite delo. Okoli 16. ure boste imeli veliko energije. Spravite jo v šport.

Četrtek, 22. 7.

Ne bodite preveč pikolovski in se ne obešajte na vsako partnerjevo napako. Če boste pričakovali preveč, boste v odnosih grenko razočarani. Ne pretiravajte z nakupi, saj lahko preveč zapravite.

Čeprav teden ne bo tako popoln in idiličen kot pretekli in se bomo srečali z nekaj manjšimi ovirami ter razočaranjem zaradi prevelikih pričakovanj, bo še vedno vladal občutek pravega brezskrbnega poletja.Če ste v službi, boste zaključevali začete projekte in želi rezultate vloženega truda.Od četrtka naprej vam bo pri tem pomagala Venera v analitični in skrbni devici, zaradi katere boste bolj natančni, previdni in drobnjakarski.Na počitnicah pa vas ne bo zmotilo niti to, da se ne bo uresničilo nekaj, na kar ste upali.V četrtek, ko v leva vstopi še Sonce, vas bodo povišane temperature spravile v pravo razpoloženje.Merkur bo sicer v torek v sekstilu z Uranom, kar velja izkoristiti.Na delovnem mestu za iskanje novih rešitev, dobre kompromise in domiselne ideje, na dopustu pa za razburljiva doživetja in nepričakovane pustolovščine.Na splošno pa je obdobje še vedno odlično za dopust in odklop.