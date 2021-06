Kažipot planetov

Petek, x. x. Petek, 25. 6.

Osredotočeni bomo na delo, resni in ambiciozni. Najbolje bo, da se posvetimo delu, okoli 13. ure pa smo čim bolj prilagodljivi in spremenimo strategijo, če se bo to izkazalo za koristno. Večer bo prijeten.

Sobota, 26. 6.

Po jutranjih pritiskih se bo resna energija sprostila. V odnosih sicer še vedno ne bomo najbolj na isti valovni dolžini, a če smo odprti za partnerjeve predloge, se lahko izognemo sporom. Sprostite se!

Nedelja, 27. 6.

Čeprav nam Venera v levu prinaša več ognja in strasti, dan ne bo najbolj harmoničen. Po 13. uri nas lahko bremenijo skrbi, popoldne pa se nam spreminjajo načrti, kar nas bo spravljalo v stres. Ostanite mirni.

Ponedeljek, 28. 6.

Do večera bo Luna še v vodnarju, brez večjih aspektov. Dan bo namenjen rutinskim opravilom in srečevanju s prijatelji, s katerimi bomo radi razpravljali. Večer bo izredno prijeten, čaka vas presenečenje.

Torek, 29. 6.

Z Luno v ribah bomo počasnejši, umirjeni, bolj v stiku s sabo in svojo intuicijo. Vzemite si čas za počitek in se pojdite kopat ali si doma pripravite kopel, da se povežete z vodnim elementom in se sprostite.

Sreda, 30. 6.

Luna bo v ribah, okoli 14. ure na Neptunu. Sanjavi, zmedeni in pasivni boste, zato se ne odločajte o ničemer pomembnem. Zvečer bo več možnosti, da z voljo in prepričljivostjo dosežete svoje in napredujete.

Poslovno se boste srečevali z ovirami, zato preložite nenujne opravke na drug dan in se posvetite ljubezni. Okoli 13. ure vas lahko čaka romantično in strastno srečanje. Zvečer pa boste spet napeti.

Naposled bomo začutili prijetne trenutke poletja, se sprostili, obdali z družino in prijatelji, zadihali in z več optimizma in upanja zrli v preteklost. Merkur se je 23. 6. obrnil nazaj v direktno gibanje.Čeprav je smiselno s pomembnimi odločitvami, podpisi pogodb, večjimi nakupi in začetki novih projektov še malo počakati, se bodo zadeve postopoma začele postavljati na pravo mesto.Venera v nedeljo vstopi v leva, v katerem se pridružuje Marsu. Bolj vročekrvni, strastni in intenzivni bomo v odnosih, več si bomo upali v ljubezni, kar je smiselno izkoristiti.Sonce v raku pa nas bo usmerilo stran od kariere in doseganja poslovnih rezultatov ter nas spodbujalo k temu, da si vzamemo čas zase in za najbližje.Najbolj naporen bo četrtek, ko se Mars in Saturn srečata v opoziciji.Lahko bomo preobremenjeni, rinili z glavo skozi zid, hkrati pa se pri uresničevanju svojih ciljev srečevali z različnimi ovirami, zaradi katerih bomo napredovali počasneje, kot si želimo.