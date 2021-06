Kažipot planetov

Petek, x. x. Petek, 11. 6.

Z Marsom v levu bomo imeli nov zagon, veliko bolj odločno in strastno se bomo lotevali svojih nalog. Okoli 13. ure se Luna prijetno poveže z Jupitrom in prinaša srečo, zadovoljstvo … Pojdite s kom na kosilo.

Sobota, 12. 6.

Družinsko bomo razpoloženi, radi kaj dobrega skuhali in pojedli, čas je odličen za piknike z bližnjimi. Jutro bo obarvano v Venerino energijo, zato ostanite v postelji malce dlje, dan pa bo razburljiv in spodbuden.

V odnosih nam bo sicer dobro dela neka sprememba, pri vsem drugem pa bomo imeli težave. Brez energije bomo, sanjavi in nerealni, kar bodo drugi s pridom izkoriščali. Ne sprejemajte nobenih odločitev!

Ponedeljek, 14. 6.

Saturn in Uran sta v kvadratu, kar bomo sicer čutili bolj na družbeni ravni, osebno pa nas bo vleklo iz stare v novo realnost in nobena nam ne bo preveč všeč. Bodite čim bolj mirni v sebi in prilagodljivi.

Torek, 15. 6.

Luna v levu nam bo dala moč in odločnost, da se spopademo z vsemi odzivi. Kljub Merkurju se lahko danes dogovorite o nujnih stvareh. Zvečer pa prijetne energije izkoristite za druženje in pojdite na obisk.

Sreda, 16. 6.

Luna v devici nas bo gnala k delu, pridni in organizirani bomo. Le zjutraj bo v opoziciji z Jupitrom, kar pomeni, da si boste morda želeli več, kot lahko na koncu dobite. Ne bodite razočarani, znižajte kriterije.

Četrtek, 17. 6.

Okoli poldneva se v komunikaciji lahko kaj zaplete, zato preložite pogovore na pozneje, ko bo Venera zgladila spore in nas naredila prijaznejše. Čas bo odličen za zmenek. Zvečer ne pretiravajte z alkoholom!

Še vedno smo v obdobju retrogradnega Merkurja.Reševali bomo stvari za nazaj, več je možnosti napak, načrti se bodo spreminjali in stvari zapletale.V nedeljo se vplivu pridruži še Sonce v kvadratu z Neptunom, kar prinaša dodatno zmedo, nejasnosti, možnosti zavajanja …Vse dvakrat preverite, ne bodite naivni, opravka boste imeli z neiskrenimi ljudmi. Mars bo sicer v petek prestopil v leva in bolj goreče in odločno se bomo zavzemali za svoje pravice.Več bomo imeli energije za delo in šport. V nedeljo se lahko pojavi prijetna ljubezenska priložnost, ki jo velja izkoristiti, seveda pa se prej prepričajte, da je oseba, ki vas je omrežila, iskrena z vami.V ponedeljek v kvadratu drugič srečata Saturn in Uran, kar nas bo na družbeni ravni ponovno opomnilo, da živimo v času prehoda med starim in novim svetom.Poskusite omiliti skrajnosti v eno in drugo smer pri sebi – niti pretiran tradicionalizem niti modernost nista najboljša.