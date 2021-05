Kažipot planetov

Petek, x. x. Petek, 28. 5.

Dan pred Merkurjevim obratom v retrogradno gibanje se bodo že začele težave z elektroniko, več bo zmede, napak, komunikacijskih šumov. Bodite potrpežljivi in previdni, ne začenjajte ničesar novega.

Merkur se v strelcu obrača na navidezno pot nazaj. Pripravite se na zastoje na poti, ovire in zamude. Tudi v odnosih lahko pride do nesporazumov. Okoli 16. ure se potrudite ohraniti potrpljenje in se ne jezite.

Nedelja, 30. 5.

Luna v vodnarju bo prinesla več hitrosti, naglice, odprtosti, potrebe po svobodi. Omejitve in prepovedi nam bodo šle vedno bolj na živce. Čas je za srečanje s prijatelji in premlevanje različnih tem.

Ponedeljek, 31. 5.

Razmišljajte širše, brez omejitev, naj vas vodijo domišljija, navdih in kreativna energija. Nobena vizija ni preveč drzna ali nespametna. Odkrijte inovativne rešitve za stare težave – Mars je v trigonu z Neptunom.

Torek, 1. 6.

Prijeten dan nas čaka, že zjutraj nam ga bo posladila Venera in spodbudila ljubezenske iskrice. Po 11. uri Luna vstopi v čustvene, sočutne, a bolj pasivne ribe. Poveže se z Jupitrom in nam prinaša srečo in uspeh.

Sreda, 2. 6.

Venera v raku nas bo naredila bolj čustvene in hrepeneče. Jutranje ovire bomo premagali z optimizmom in upanjem. Vzemite si čas za družino in počitek, saj so bili pretekli dnevi precej naporni.

Četrtek, 3. 6.

Uspešen dan, ki ga izkoristimo za delo, gradnjo, obveznosti, saj je Sonce v trigonu s Saturnom. Venera v trigonu z Jupitrom pa nam bo prinesla srečo v ljubezni, denar, upanje, nove priložnosti in zadovoljstvo.

V času med dvema mrkoma, ko je hkrati retrograden še Merkur, ne moremo pričakovati, da bo šlo kaj po načrtih.Povečana je možnost napak, napačnega razumevanja, veliko bo zmede, drame, kaosa in zavajanja, sprememb in preobratov, tako na družbeni ravni kot v osebnih odnosih.Bodite čim bolj prilagodljivi in potrpežljivi, počakajte z odločitvami in nakupi, saj se bo zdelo, da nas meče iz ene na drugo stran.S tremi planeti v dvojčkih se bomo želeli zabavati in nadoknaditi pretekle mesece, a bomo lahko pri tem neprevidni, pretiravali bomo in zapostavljali delo in obveznosti.V sredo Venera vstopi v raka in energija se bo spremenila – odtlej bomo spet rajši doma, v družinskem krogu, bolj čustveni bomo, občutljivi, v ljubezni pa iskali varnost in zvestobo bolj kot razburljive dogodivščine.V četrtek bomo tudi v partnerstvu spet malce bolj zadovoljni, lahko se nam nasmehne sreča in izpolni skrita želja – v odnosih in na finančnem področju.Ker se isti dan Sonce poveže s Saturnom, pa bomo ta dan tudi bolj resni, odgovorni, pridni in lahko kljub spremenljivi energiji veliko opravimo.