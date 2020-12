Kazipot planetov

Petek, x. x.

Petek, 25. 12.

Miren, prijeten in sproščen dan, ko se bomo umaknili in uživali v prazničnem vzdušju. Marsikomu se lahko utrne kakšna nora ideja, kako se bi lahko kljub omejitvam vsaj približal božiču, kot je bil nekoč.

Sobota, 26. 12.

Sprva bomo še lenobni, nato pa bo prevladala potreba po druženju in iskali bomo načine, da jo lahko uresničimo. Najbolje bo, da igrate družabne igre z družino ali počnete kaj, kar vas bo zabavalo in veselilo.

Nedelja, 27. 12.

Vleklo vas bo ven, v družbo, pogrešali boste zabave. Morda se lahko sprehodite po mestu in se vsaj malo naužijete veselega vzdušja ali si doma pripravite kuhano vino. Dobre ideje, ki se vam utrnejo, si zapišite.

Ponedeljek, 28. 12.

Že zjutraj ste lahko razdražljivi in ne najdete harmonije, kot bi vstali z levo nogo, po poldnevu pa se bosta zmeda in brezvoljnost še poglabljali. Izogibajte se napakam in se ne smilite sami sebi. Previdno z alkoholom!

Torek, 29. 12.

Polna luna bo prinesla napetosti in občutljivost. Vse bomo vzeli osebno, čustveno reagirali na novice in dogodke. Zavedajte se svoje ranljivosti in se pocrkljajte. Privoščite si kopel ali pecivo s kakavom.

Sreda, 30. 12.

Venera v kvadratu z Neptunom prinaša na dan laži in prikrivanja v odnosih. Ugotovili boste, da vas je nekdo, ki ste ga kovali v zvezde, vlekel za nos. Najbolje bo, da nemir prelijete v ustvarjanje – lahko tudi peko.

Čez dan bomo jezljivi, obupani in nepotrpežljivi, vsega bomo imeli dovolj. Šele po 22. uri se energija sprosti in z večjim optimizmom in samozavestjo bomo stopili v novo leto. Ne pretiravajte z dobrotami!

Po eni strani bomo vedno bolj sproščeno in svobodno dihali, po drugi pa bomo zaradi polne lune v raku najraje doma, v varnem zavetju, obdani z družino, uživali v dobrotah in pregrehah, kuhali, pekli in se crkljali.Merkur in Sonce se ta teden ugodno povežeta z Uranom, kar lahko na osebni ravni prinese nove ideje, nenavadne improvizacije, kako bi lahko kljub epidemiji praznovali varno, a še vedno veselo in podobno kot nekoč.Čustveno bomo do 29. 12. sicer malce napeti in občutljivi, vse bomo vzeli osebno. Tik pred novim letom se lahko zaplete v odnosih, ki niso iskreni – resnica, da vas je nekdo vlekel za nos, lahko pride na dan.Poskusite biti čim bolj realni, ne idealizirajte ljubimca in spustite pričakovanja, saj vodijo v razočaranja!Božični dan bo prijeten, miren, stabilen in lenoben, najdaljša noč v letu pa malce bolj naporna. Večji del dneva bomo razdraženi, preobčutljivi, ranljivi, sitni.Zlahka se bomo s kom sprli, jezno bomo reagirali na omejitve, teža in strah nas bosta vlekla navzdol.Šele zvečer se energija sprosti in samozavestno ter ob pretiravanju s hrano in pijačo bomo zakorakali v 2021.