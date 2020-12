Kažipot planetov

Petek, 11. 12.

Gnala vas bodo prepričanja in strasti za doseganje ciljev, ker bo Sonce podžigal Mars, pa še vztrajnost in zdrava tekmovalnost. Lotite se dela ali športa, pri tem pa okoli 14. ure pazite, ker je več možnosti živčnosti in nezgod.

Sobota, 12. 12.

Zjutraj bomo zasanjani in lenobni, popoldne odločni, zvečer pa strastni in željni ljubezni. Najbolje bo, da svoj urnik prilagodite omenjenim vplivom. Predvsem zvečer se odpravite spat nekoliko prej in obvezno s partnerjem.

Nedelja, 13. 12.

Nič se nam ne bo ljubilo, hkrati pa je bolje, da se ničesar zares ne lotimo, saj je povečana možnost napak in nesporazumov. Ne smilimo se sami sebi in čim manj razmišljajmo, saj ne bomo videli prave slike. Ne dogovarjajte se!

Mrk prinaša novo, spodbudno energijo in upanje, saj bo v optimističnem strelcu in podprt s sekstilom Venere in Jupitra ter trigonom Merkurja in Marsa. Zagledali bomo lučko na koncu tunela in dočakali spremembe.

Torek, 15. 12.

Vezani v dolgotrajnih razmerjih lahko danes okrepite odnos in poglobite občutek, da si bosta ne glede na vse s partnerjem stala ob strani. Luna v kozorogu pa spodbuja ambicije in vztrajnost, kar izkoristite poslovno.

Sreda, 16. 12.

Venera v strelcu nam prinaša več svetlobe in veselja, prijetnih doživetij. Le okoli 16. ure se izognite prepirom in krotite jezo, več je možnosti tudi za športne poškodbe. Zvečer bodo težave zahtevale nov pristop.

Četrtek, 17. 12.

Saturn je vstopil v vodnarja in prinesel vonj po svobodi. Kljub temu bo jutro še malce mrko, šele dopoldne vas bo presenetila dobra ljubezenska novica. Zvečer pazite na cesti. Večja je nevarnost naletov v prometu in na ledu.

Bližamo se sončnemu mrku 14. 12., zato se marsikaj spreminja, zaostruje in pritiska na nas. Kljub temu pa se moramo zavedati, da mrk odpira vrata novim energijam, drugačnim pogledom, optimizmu in boljši komunikaciji za reševanje težav. Skupaj s Saturnom, ki v četrtek prestopi v vodnarja, bo prinesel svež veter in lučko na koncu tunela. Ker bo hkrati v torek Venera prestopila v strelca, prihaja tudi več prazničnega veselja in vznemirjenja.Vikend bo škorpijonsko intenziven, imeli bomo veliko energije za fizično delo in šport, saj se v petek še Sonce poveže z Marsom. Čeprav bo napetost s Saturnom na zadnjih stopinjah kozoroga pred prestopom v novo znamenje in mrkom nekaj dni še naraščala, bomo proti koncu tedna vse bolj čutili, da prihajajo novi časi. V nedeljo se ničesar ne dogovarjajte in zdravstveno pazite nase. Uživajte v družbi partnerja in domačih, saj se Venera ta teden lepo povezuje z Jupitrom in Saturnom. Oplemenitila bo tudi vašo denarnico in vas spodbujala k nakupom, ki si jih le privoščite, saj bodo stvari, ki jih boste nabavile, trajne in pobožale dušo.