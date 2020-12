Kažipot planetov

Petek, 4. 12.

Energično in velikopotezno bomo začeli dan, nato pa nas bodo pred poldnevom ustavili ovire in zapleti. Ne bodite črnogledi, blokade se bodo kmalu sprostile. Zvečer boste spet uspešni pri dogovarjanju.

Sobota, 5. 12.

Prijeten dan, ki ga izkoristite za to, da si pričarate občutek praznikov. Preživite ga s partnerjem in se prepustita romantiki. Darila nakupite do 15. ure, saj utegnete pozneje preveč zapraviti ali kupiti preveč stvari.

Nedelja, 6. 12.

Luna v ognjenem levu bo spodbujala samozavest in entuziazem. Čeprav ne dela pomembnejših aspektov, se bomo do večera odlično počutili, se veselili in optimistično zrli v svet. Zvečer pa nas bo klicalo delo.

Ponedeljek, 7. 12.

Dopoldne, ko bodo stvari gladko tekle, se dogovarjajte in čim več opravite, po poldnevu se bodo začele zadeve zapletati in drugi vas ne bodo razumeli. Naj vas ovire ne ustavijo, zvečer pa ne pretiravajte s pijačo.

Torek, 8. 12.

Spodbuden in učinkovit dan, ki ga sicer barva energija pridne in vestne device, a nič zato, lahko pač danes opravimo več nujnega dela. Zjutraj je čas za ljubezen, zvečer pa vas lahko preseneti darilo.

Sreda, 9.12

Pazite se goljufov, do večera se o ničemer ne odločajte, saj ne boste videli prave slike. Pazite na zdravje, saj boste občutljivi in bolj podvrženi okužbam in drugim težavam. Počivajte, umaknite se.

Četrtek, 10. 12.

Dan se bo odlično začel, vodile nas bodo strasti, nato pa bodo vedno bolj prevladovali jeza, občutek oviranosti in omejenosti. Popoldne se umaknite in ne vztrajajte pri delu. Tudi črne misli bodo minile!

Sonce in Merkur sta v optimističnem strelcu, Venera se lepo povezuje z Neptunom in Plutonom, kar prinaša prijetno energijo v odnose. Čez vikend si s partnerjem lahko pričarata čudovite trenutke v dvoje, umetniki bodo našli navdih, vsi skupaj pa upanje, da bo tudi kriza enkrat za nami. V četrtek bodo prevladovale strasti, hkrati je dan primeren za nakupovanje, finančne transakcije, vlaganje. Na splošno je bolje, da darila kupite v začetku meseca, četudi po spletu, in ne čakate na praznike, saj prihaja pozneje več turbulenc in bo veseli december tokrat bolj vesel na začetku.Izredno pazljivi bodite v sredo, ko sta Sonce in Neptun v kvadratu. Povečana je možnost napak, nekdo nas lahko opehari, zavaja, nam laže, mi pa bomo preveč občutljivi in nerealni. Ker aspekt oslabi vitalnost, bodite nekaj dni še malce previdnejši, kar se tiče okužbe z virusom, več počivajte, spočijte se in umirite.