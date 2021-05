Kažipot planetov

Petek, x. x. Petek, 7. 5.

Dopoldne bomo zasanjani in počasni, prijetne ljubezenske iskrice nam bodo pogrele srce. Okoli 14. ure pa Luna prestopi v ovna in težko bomo pri miru. Presežki energije nas bodo silili v akcijo in šport.

Sobota, 8. 5.

Zjutraj bomo precej jezljivi, zlahka se lahko zapletemo v prepir, zato se splača malce dlje spati. Sicer pa bo dan obarvalo tako in drugačno pretiravanje, tudi čustveno. Ostanite zmerni, predvsem pri hrani in pijači.

Nedelja, 9. 5.

Venerin prestop v dvojčke prinaša živahno, radovedno energijo in potrebo po druženju. Najbolje bo, če se srečamo s prijatelji in malce sprostimo. Smeh je pol zdravja, prijateljski klepet pa lahko reši vse težave.

Ponedeljek, 10. 5.

Z Luno v biku bomo precej počasni in premišljeni. Ne bo se nam kaj dosti ljubilo, pri vsem, česar se lotimo, pa bomo zelo temeljiti. Šele pozno zvečer prihaja več energije, zaradi katere bomo težko zaspali.

Spodbuden mlaj v biku prinaša nove začetke na finančnem področju in občutek večje stabilnosti. Lotite se dela na vrtu ali posadite semena v balkonske lončke. Čas bo primeren za delo z zemljo.

Sreda, 12. 5.

Odločnost, jasnost in logično razmišljanje nam lahko pomagajo pri dogovorih in sestankih. Merkur bo v trigonu s Saturnom, zato bomo odločni in dobro vedeli, kaj hočemo. Okoli 14. ure se izogibajmo drami!

Četrtek, 13. 5.

Prijeten dan za druženje, izlete, zabavo, klepet s prijatelji. Polni upanja in navdiha bomo optimistično zrli v prihodnost in uživali v sedanjosti. Specite si danes kosilo ali večerjo na terasi in se malo sprostite.

Pred nami je prijetnejši teden, v katerem nas bodo motila samo prevelika pričakovanja, izogibati pa se moramo tudi pretiranemu zapravljanju ter razvajanju z raznovrstnimi užitki, saj zaradi Venerinega kvadrata na Jupiter predvsem čez vikend ne bomo imeli občutka za pravo mero.Torkov mlaj v biku prinaša prijetno energijo in kaže, da bomo vedno bolj obvladovali zdravstveno krizo, prinaša nov začetek na področju financ, pravi čas pa bo tudi za to, da se lotimo kmetovanja oz. vrtičkanja.V torek bomo hitri, entuziastični in v pogonu, v sredo je čas za premislek, dogovore in zbrano delo.V četrtek pa nas bo nosil navdih in končno bomo spet bolj optimistično zrli v prihodnost. Bolj ustvarjalni bomo in uspešni pri ukvarjanju z duhovnostjo.Ker bo Venera že v nedeljo prestopila v radoživo znamenje dvojčkov, se bomo tudi več družili, pogovarjali, zabavali, v ljubezni pa bomo bolj spogledljivi, pretkani, osvajali z besedami in lahko sedeli na več stolih hkrati.