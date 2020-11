Kažipot planetov

Petek, 13. 11.

Mars je stacionaren, Luna pa v kvadratu s trojčkom v kozorogu. Dan bo naporen, poln ovir, zdelo se nam bo, da imamo zvezane roke, smo stisnjeni v kot in je vsak upor zaman. Zdržite, proti večeru bo bolje.



Sobota, 14. 11.

Luna v škorpijonu sicer prinaša intenzivno energijo, a ker se Sonce lepo poveže z Jupitrom in Plutonom, ste lahko uspešni pri projektih, ki se jih boste odločno lotili. Zvečer si oddahnite ob filmu.

Nedelja, 15. 11.

Mlaj v škorpijonu iz preteklega trpljenja, bolečine in izgube rojeva nov začetek. Opazili boste, da je čustveno razčiščevanje kočno pokazalo rezultate. V odnosih bomo danes nerazumni, gnale nas bodo strupene strasti.

Ponedeljek, 16. 11.

Odnosi bodo še vedno na udaru, v nas bodo vreli ljubosumje, sovraštvo, trma, srd in maščevalnost. Če se le da, stopite dva koraka nazaj in se ustavite. Presežke energije uravnajte s športom, ne z alkoholom!

Sreda, 18. 11.

Storilnostno bomo naravnani in z Luno v ambicioznem in prizadevnem kozorogu lahko danes veliko dosežemo. Zjutraj nas bodo spremljale dobre ideje, lahko pa se tudi marsikaj konstruktivnega dogovorimo.

Četrtek, 19. 11.

Odličen dan za delo in slabši za odnose. Če se le da, se posvetite prvemu, saj se vam bo zdel partner odmaknjen, težaven, strog, hladen, ne bo vam nudil čustvene podpore, ki jo potrebujete. Pospravite dom!

Mars se v petek ustavlja, nato pa se končno spet obrača direktno. Nemirni bomo, nestrpni in željni sprememb, ki jih sicer še ne bo, a ker se planet borbe obrača v direktno smer, vsaj začenja obdobje, ko si bomo lažje izborili svoje. Nedeljski mlaj v škorpijonu prinaša nov začetek, preboj, rezultate čustvenega razčiščevanja, ki smo mu že nekaj časa podvrženi. Kaže, da lahko število obolelih malce upade, še vedno pa nas bodo tako osebno kot družbeno metali iz tira nepotrpežljiva in okorna komunikacija ter vznemirljive informacije.Sonce je čez vikend v prijetnem sekstilu z Jupitrom in Plutonom. Z odločnostjo, voljo in novo močjo se boste lotili izzivov in jih uspešno rešili, lahko pa dosežete tudi napredek pri dogovarjanju z nekom, ki se doslej ni želel premakniti niti za milimeter. Napornejše bo v odnosih. Venerini kvadrati kažejo, da se lahko kakšno razmerje nepreklicno konča, soočali se bomo z ljubosumjem, željo po nadvladi in maščevalnostjo. Vezani lahko proti koncu tedna naletijo na težave in hlad v odnosu. Najbolje je, da se zamotijo z delom. Najbolj hitra in živčna energija pa nas čaka v torek, ko bomo morali vaditi potrpežljivost in biti previdnejši na cesti.