Kažipot planetov

Petek, 6. 11.



Naporen dan, zdelo se bo, da nas vse tlači navzdol, hkrati pa bomo s svojim pesimizmom sami sebi najhujši sovražniki. Umaknite se in se pocrkljajte – naredite si kopel ali si s čim drugim pobožajte dušo.

Sobota, 7. 11.



Luna že zjutraj vstopi v leva in nam prinaša več moči, energije in zaupanja vase ter v trenutno situacijo. Čez dan ne dela pomembnejših aspektov, zvečer pa se bliža kvadratu z Uranom. Previdno na cesti!

Nedelja, 8. 11.



Kljub nekaj manjšim izzivom bo dan prijeten. Imeli bomo dovolj energije in samozavesti, saj je Luna v ognjenem levu, ker se lepo poveže z Marsom in Venero, pa so energije prave za ljubezenska doživetja.

Ponedeljek, 9. 11.



Včerajšnja ljubezenska idila bo minila, danes se s partnerjem ne boste razumeli. Pustite zadeve raje odprte, kot da se prepirate. Okoli 14.30 Luna vstopi v devico in spodbuja pridno delo. Pospravite doma!

Torek, 10. 11.



Analitično, pridno in zavzeto se bomo lotili službenih in domačih obveznosti. Zavelo bo novo upanje, kar se tiče epidemije, spodbujena bo ustvarjalnost. Le zvečer se ne vdajajte opojnim snovem in pazite nase!

Sreda, 11. 11.



Dopoldne bo še vedno delovno, resno in odgovorno, tako da lahko veliko postorite. Sicer pa bo dan barval prestop Merkurja nazaj v škorpijona. Želeli bomo vedeti vse skrite podrobnosti in sumničavi bomo.

Četrtek, 12. 11.



Jupiter v konjunkciji s Plutonom je aspekt, povezan z gospodarsko krizo in njenimi posledicami, ki se jih bomo začeli jasneje zavedati. Zvečer bodite previdni na cesti, pri športu, krotite jezo in ne izzivajte.

Teden se ne bo začel prav spodbudno, saj bomo pod vplivom Merkurja v kvadratu s Saturnom črnogledi, obupani, ujeti v brezupno situacijo. Zavedati se moramo, da se na koncu ne bo vse tako slabo končalo, le naše razmišljanje in doživljanje je trenutno bolj temno.V ponedeljek nas čaka nekaj ljubezenskih nesporazumov, zdelo se bo, da sta s partnerjem vsak na svojem bregu in govorita vsak svoj jezik. Torek prinaša upanje, povezano tudi z epidemijo. Število okuženih lahko rahlo upade ali izvemo druge dobre novice. V sredo pa se Merkur, ki je zaključil svojo retrogradno pot in je spet direkten, vrača v škorpijona. Še malo bomo razčiščevali v odnosih, bolj sumničavi bomo, odločno se bomo borili za svoj prav. Na dan lahko pridejo skrivnosti in laži tako na osebni kot družbeni ravni.V četrtek se Jupiter zadnjič poveže s Plutonom v kozorogu in osvetljuje posledice gospodarske krize. Ker se Mars ustavlja in se 13. 11. obrača v direktno gibanje, pa smo lahko nekdaj dni brez energije in volje. Previdno pri športu in nevarnih opravilih!