Kažipot planetov

Petek, 23. 10.

Počivajte in preložite večje obveznosti, saj bomo brez moči, utrujeni, imeli občutek oviranosti, ob tem pa se bodo vrstili zapleti in komunikacijski nesporazumi. Odmaknite se in pojdite prej iz službe. Umirite se.

Sobota, 24. 10.

Stresnemu jutru, ko nas lahko zbudijo šokantne novice, bo sledil prijeten dan z Luno v odprtem vodnarju. Venera in Saturn prinašata stabilnost v odnose. Partner vam bo v oporo in dobro se boste počutili ob njem.

Nedelja, 25. 10.

Še en spodbuden dan z več energije, ko se lahko razreši zadeva iz preteklosti in pridejo vsa dejstva na plan. Če se že ne morete družiti, vsaj pokličite prijatelje ali si oglejte kak dokumentarni film ali predstavo.

Ponedeljek, 26. 10.

Počasne energije Lune v ribah nas bodo zazibale v ležerni ritem. Umetniki bodo imeli veliko navdiha, čas je odličen za duhovno delo. Če nimate nujnih obveznosti, si privoščite počitek in lenarjenje ter si spočijte.

Torek, 27. 10.

Do 10. ure ne računajte, da boste kaj dosti opravili. Po eni strani ne boste imeli dovolj energije, po drugi pa se bodo stvari zapletale in zavlačevale. Pozneje v dnevu bo vse steklo in projekte lahko uspešno nadaljujete.

Sreda, 28. 10.

Venera in retrogradni Merkur vstopita v tehtnico, kar nas bo usmerilo v odnose, večje bo hrepenenje po partnerstvu ter težnja po sodelovanju in sklepanju kompromisov. Dopoldne ne kupujte ničesar dragega!

Četrtek, 29. 10.

Bližamo se naporni polni luni, že danes zvečer pa bo v zraku veliko jeze, napetosti in vznemirjenja. Lahko se bodo pojavile informacije o novih omejitvah, ki nas bodo močno razburile. Umirite se in predihajte čustva.

Prvi del viharja je za nami in ta teden si bomo lahko vsaj malce oddahnili pred zunanjimi pretresi. Sonce in retrogradni Merkur (do srede, ko se vrne v tehtnico) sta sicer v globokem, skrivnostnem in transformativnem škorpijonu, kar bo spodbujalo razčiščevanje, obrat navznoter in ukvarjanje s svojo senčno platjo.Venera bo do 28. še v devici ter se lepo povezala s Saturnom, kar kaže, da nam bo partner v oporo in bomo iz tega črpali občutek varnosti in stabilnosti, ki nam ga sicer primanjkuje. V nedeljo, ko se povežeta Sonce in Merkur, se lahko nekaj razjasni in pride na dan. Po sredi, ko bosta tako Venera kot retro Merkur v tehtnici, bomo na splošno bolj usmerjeni v odnose, iskali bližino in dvojino, a bomo morali s partnerjem kljub temu najprej razdelati stara nesoglasja.Proti koncu tedna se bo napetost spet povečevala, saj se bližamo naporni polni luni v biku. Na dan lahko pridejo nepričakovane šokantne informacije, nekaj nas lahko močno razburi in razjezi. Velika verjetnost je, da bodo spet novi ukrepi spodbudili strah, nemoč, tesnobnost, a tudi upor in spore, ki se ne bodo tako hitro polegli.