Kažipot planetov

Petek, 16. 10.

Petek, 16. 10.

Naporen mlaj, poln nasprotovanj, ko se ne bomo mogli ničesar dogovoriti in nas bodo ovire spremljale na vsakem koraku. Odmaknite se od vsega in poskrbite zase, izogibajte se drami in novicam.

POUDARI

Sobota, 17. 10.

Energije včerajšnjih pretresov se bodo počasi umirjale, analizirali boste vzroke in posledice preteklih dogodkov. Zvečer bodite pazljivi na cesti, saj Luna v opoziciji z Uranom prinaša nepotrpežljivost in nezgode.

Nedelja, 18. 10.

Utrujeni boste, brez volje in energije, manj odporni, črnogledi in zaskrbljeni. Ostanite doma in si v družbi družine in ljubljene osebe napolnite baterije. Bodite iskreni v odnosu in partnerju ne sadite rožic.

Ponedeljek, 19. 10.

Stresen dan, ko se bodo načrti nenehno spreminjali, večja je možnost nesreč, dan ni primeren za finančne mahinacije in dogovore, saj ne boste dosegli tistega, kar si želite. Razveselila vas bo ljubljena oseba.

Torek, 20. 10.

Končno se bodo stvari premaknile z mrtve točke in z Luno v strelcu bomo bolj optimistični. Okoli 13. ure se ne pustite vleči za nos, okoli 17. pa se izogibajte nakupom. Energijo izkoristite za delo in šport.

Sreda, 21. 10.

Strasti, erotika, ljubezen so teme današnjega dneva, dobro vam bo šlo tudi finančno in pri vsem, česar se boste lotili. Zavihajte rokave in se odločno lotite dolgoročnih ciljev. Zvečer pa pojdite na zmenek.

Četrtek, 22. 10.

Sonce vstopi v škorpijona in namesto z odnosi se bomo spet bolj ukvarjali s sabo. Okoli 17. ure se ne razburjajte, če vam ne gre vse po načrtih. Zvečer se imejte lepo v družbi prijateljev, uresniči se vam lahko želja.

Še en težaven teden je pred nami, saj bo retrogradni Mars kvadriral še Jupiter, zadnji planet od trojice v kozorogu, Sonce bo v kvadratu s Saturnom, Merkur pa retrograden. Petkov mlaj v tehtnici bo znova osvetlil problematiko, s katero se že nekaj časa ukvarjamo družbeno in zasebno. Težko bo najti kompromise, ugodne rešitve, skleniti dogovore, spet bo več strahu in omejitev, prav tako napetosti in upornosti, v petek jih bomo najbolj čutili. V nedeljo bomo tesnobni in brez energije, ponedeljek pa prinaša stres in nesporazume, zamude in napake.Venera se v tem času lepo povezuje z Jupitrom in Plutonom, kar pomeni, da se lahko umaknete pred vsem in se predate strastem in ljubljeni osebi. Le odkriti bodite in se ne podajajte v odnos s figo v žepu.V četrtek Sonce vstopi v škorpijona in prinaša poglobljeno intenzivno energijo. Treba se bo soočiti s svojimi demoni, počistiti stare zamere in čustva. Obrnili se bomo navznoter in se ukvarjali s sabo.