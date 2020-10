Kažipot planetov

Petek, 9. 10.

Mars je v kvadratu s Plutonom in dosežejo nas lahko grozne novice. Izogibajte se nevarnim situacijam. Luna v raku je sicer lepo aspektirana – najdite varno zavetje doma in kaj dobrega skuhajte.

Sobota, 10. 10.

Napetosti in grenkoba bodo danes še v zraku, a če lahko vse skupaj odmislite in si privoščite romantično sobotno pustolovščino s partnerjem, vam težavne energije ne bodo prišle toliko do živega.

Nedelja, 11. 10.

Luna v levu bo prinesla več optimizma, samozavesti in upanja, a kljub temu pazite, da ne boste z ničemer pretiravali, in krotite svoj ego. Zvečer bodite previdni na cesti in pri športu, stresen večer bo.

Ponedeljek, 12. 10.

Kljub mračnemu družbenemu vzdušju bo dan prijetnejši, lahko se pojavi vest o cepivu. Zasebno se dogovorite za zmenek, napišite ljubezensko izpoved, lahko pa obilico energije uporabite za doseganje ciljev.

Merkur se obrača, Sonce je v opoziciji z Marsom, Luna pa v devici. Oborožite se s potrpežljivostjo, ker bo šlo vse narobe, drugi pa bodo iskali vaše napake in pritiskali na vaše gumbe. Vse dvakrat preverite!

Sreda, 14. 10.

Povečana bo možnost nesporazumov, zamud in napak, ne le zaradi Merkurja, tudi Luna bo v opoziciji z Neptunom. Bodite previdni, jasni, ne pustite se vznemiriti. Po 14. uri se bodo stvari začele odvijati v pravo smer.

Četrtek, 15. 10.

Še en naporen dan, Sonce bo v kvadratu s Plutonom, dosegle nas bodo slabe novice s kriznih žarišč. Ne bodite kruti do sebe in partnerja, poskusite najti ravnovesje, ki ga spodbuja Luna v tehtnici.

Sonce, Mars in Jupiter, Pluton in Saturn v kozorogu se bodo namreč ujeli v težavni T-kvadrat, ki prinaša trenja, brutalnost, nasilje, prevlado za moč, omejitve, nadzor na družbeni ravni. Na silo se v ne bo dalo ničesar doseči in vsako nasprotovanje bo silovito zadušeno, zato se nima smisla zaletavati z glavo v zid. Ker se v torek Merkur obrača v retrogradno gibanje, se bomo na splošno ukvarjali s preteklimi problemi in popravljali napake za nazaj. Ne sklepajte novih pogodb in ne kupujte tehničnih predmetov.Ker je močno poudarjeno znamenje tehtnice, se v ozadju sporov skriva potreba po iskanju ravnovesja, sklepanju kompromisov in sodelovanju. Zato tudi zasebno ne vztrajajte pri svojem, ampak pridite partnerju nasproti in popustite. Venera bo ves čas lepo aspektirana, zato lahko najdete uteho v ljubezenskem odnosu ali v tem, da si privoščite kaj lepega za dušo in se razvajate.