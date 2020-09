Kažipot planetov

Petek, 25. 9.

Osredotočeni bomo na delo, resni in odgovorni. Zjutraj se lahko pojavijo zanimive priložnosti, opoldne pa upanje in nova vizija. Zvečer se bo energija spremenila, soočali se bomo s strahovi in preprekami.

Sobota, 26. 9.

Z Luno v odprtem vodnarju bomo iskali družbo, dogodivščine, občutek svobode. Pojdite v naravo in zadihajte s polnimi pljuči. Največ moči in energije boste imeli okoli 15. ure, ko vam bo šlo vse odlično od rok.

Nedelja, 27. 9.

Merkur vstopi v škorpijona in povečuje našo sumničavost. Ne bomo več sklepali kompromisov, ampak se postavili zase in drugim povedali, kar jim gre. Pomembnejših aspektov ne bo, napolnite si baterije.

Ponedeljek, 28. 9.

Zjutraj ostanite malo dlje v postelji in se strastno predajte partnerju, saj bodo v zraku zapeljive in poželjive energije. Čez dan naredite čim več, saj Luna popoldne vstopi v sanjavi ribi ter prinaša pasivnost.

Torek, 29. 9.

Predvsem na družbeni ravni bomo čutili pritisk Marsa v kvadratu s Saturnom, ki prinaša nove omejitve in občutek oviranosti. Ne pustite, da vam slabe novice pridejo do živega. Najdite svoj smisel v svetu.

Sreda, 30. 9.

Luna bo zjutraj v konjunkciji z Neptunom, težko bomo vstali, brez pravega zagona. Popoldne se energija spremeni in pripravljeni bomo zavihati rokave ter opraviti svoje delo. Zvečer bomo energični.

Četrtek, 1. 10.

Čez dan bo energija upadala in ni smiselno začenjati novih projektov. Polna luna se dovrši šele zvečer. Če boste nemirni, sprostite napetost s športom ali sprehodom. Krotite jezo in se ne zapletajte v spore.

Še vedno plujemo po nemirnih vodah, saj bo v tem tednu Mars v eksaktnem kvadratu s Saturnom in se bližal kvadratu s Plutonom. Z vseh strani bomo čutili pritiske, ovire in omejitve. V ponedeljek, ko se Saturn obrača v direktno smer, se lahko zaostrijo koronski ukrepi. Zdelo se nam bo, da ne moremo ničesar spremeniti, da smo ujeti v težko družbeno situacijo in se ne moremo rešiti iz nje. Ker se hkrati bližamo četrtkovi polni luni, bomo imeli tudi manj energije in volje za karkoli novega, zaključevali bomo odprte projekte in potrebovali več počitka. V petek bomo delavni, čez vikend bomo iskali občutek svobode, v sredini tedna pa občutljivi in nas bo hitro vse prizadelo.Z nedeljskim Merkurjevim vstopom v globokega in pronicljivega škorpijona se ne bomo več zadovoljili z vsem, kar bomo slišali, ter iskali skrite razloge ter ozadje trenutne situacije. Kljub temu ne pozabimo na prijetne plati življenja – v ponedeljek nas bo z Venero v trigonu z Marsom vodila predvsem strast.