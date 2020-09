Kažipot planetov

Petek, 18. 9.

Luna v prijetni, v partnerstvo usmerjeni tehtnici bo barvala dan s prijetno energijo za druženje in povezovanje. Popoldne pojdite na zmenek ali pokličite simpatijo. Zvečer lahko pretiravate s hrano in pijačo.

Sobota, 19. 9.

Kljub spodbudni energiji Lune v tehtnici bomo težko našli mir, saj bo v kvadratu s Plutonom in Saturnom, kar bomo čutili kot pritiske v odnosih. Raje se umaknite, saj danes ne morete zmagati. Nekaj ne bo šlo po vaše.

Nedelja, 20. 9.

Luna bo zjutraj že v intenzivnem in čustveno globokem škorpijonu, kar bo okrepilo in poglobilo tudi naše strasti. Sredi dneva bomo vzkipljivi, nepredvidljivi in nepotrpežljivi, zvečer pa rahlo razočarani v ljubezni.

Ponedeljek, 21. 9.

Čas ni primeren za dogovore, saj bo druga stran gluha za naše predloge in kompromise. Naučite se umakniti in odložiti orožje pred močnejšim nasprotnikom, če bi vas nesmiseln boj stal preveč. Večer bo prijeten.

Jesensko enakonočje, vstop Sonca v tehtnico, bo spremljala optimistična Luna v strelcu. Danes bo najbolj harmoničen dan v tem tednu, zato ga izkoristite za dogovore, druženje, bližino s partnerjem, izlet …

Sreda, 23. 9.

Merkur in Saturn bosta spodbujala strahove in pesimizem. Ne pustite se prestrašiti novicam, raje se oprite na energijo Lune v strelcu in se kam odpravite. Večer bo odličen za druženje, če boste potisnili skrbi na stran.

Četrtek, 24. 9.

Merkur bo v opoziciji z Marsom, zato bomo bojeviti, prehitri z besedami in nepotrpežljivi. Luna v kozorogu bo spodbujala delo in ambicije, zastavljanje novih ciljev. Zvečer se vam lahko utrne dobra ideja oz. vas nekdo preseneti.

Zadnja dva septembrska tedna bosta naporna, saj pride Mars na svoji retrogradni poti ponovno v kvadrat s tremi planeti v kozorogu, ki že od pomladi prispevajo svoje k prelomnemu letu 2020. Najprej bo v kvadratu s Saturnom – eksaktno šele 29., a bo ker v tem tednu Merkur nasproti Marsa, bo aspekt aktiviral in povezal preostala omenjena planeta v t. i. T-kvadrat, aspektno konfiguracijo, ki prinaša ovire, blokade, zamude, težave, omejitve …Čutili bomo, kot da bi hkrati pritiskali gas in zavoro ter se, naj se še tako trudimo in smo še tako impulzivni, odločni in jezni, ne moremo premakniti z mesta. Lahko smo črnogledi, obupani, težko se bomo uskladili in karkoli dogovorili, prihajalo bo do zapletov v prometu in komunikaciji. Povečana bo nevarnost nasilja in nesreč, zato bodite previdni in pazite nase. Ne rinite z glavo skozi zid in ne dokazujte svojega prav močnejšemu nasprotniku za vsako ceno. Veliko pritiskov lahko pričakujemo s strani avtoritet, na družbeni ravni pa nove koronske prepovedi.