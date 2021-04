Kažipot planetov

Petek, x. x. Petek, 16. 4.

Če se vam bo danes pri nečem ustavilo, ne rinite z glavo skozi zid. Morda boste morali celo opustiti kak projekt ali vas bodo izigrali pri njem. Zvečer ne pretiravajte z opojnimi snovmi in se ne slepite, ampak ostanite realni.

Odločno, pogumno in zanosno naprej z lotosom na nebu! Končno lahko uresničite vse, za kar prej niste imeli dovolj moči ali podpore, vse, kar je obstalo na mestu. Izkoristite vpliv, saj se vam bo zdelo, da lahko premikate gore!

Nedelja, 18. 4.

Danes se lahko marsikaj razjasni in z novimi uvidi in informacijami boste lažje delovali. Luna bo v raku, zato naj bo dan namenjen druženju z domačimi, skupnemu kosilu, najverjetneje se vam niti ne bo ljubilo kam daleč.

Ponedeljek, 19. 4.

Sonce in Merkur sta vstopila v bika in nas prizemljila. Ugoden čas bo za ukvarjanje s financami, delo na vrtu, za lepotne in kozmetične tretmaje in nakupe uporabnih, udobnih in trpežnih oblačil klasičnih in elegantnih krojev.

Torek, 20. 4.

Čeprav bomo z Luno v levu odločni in samozavestni, nam bo na pot prišlo nemalo ovir tako v komunikaciji kot odnosih. Najbolje bo, da sestanke in dogovore preložimo, od partnerja pa ne pričakujemo preveč.

Sreda, 21. 4.

Po napornem jutru sledi prav prijeten dan z Luno v ognjenem levu. Vse, česar se boste lotili, vam bo gladko teklo, le na svoj ego popazite, saj zna prevzeti vajeti v svoje roke. Privoščite si kaj lepega in dragega!

Četrtek, 22. 4.

Naelektreno bo v odnosih. Če ste samski, se odprite novim priložnostim, lahko se vam zgodi celo ljubezen na prvi pogled ali kakšen drugačen preobrat. Če ste v nezdravi zvezi, pa pričakujte, da lahko poči.

Energija lotosa, ki se bo čez vikend dovršil med Soncem in Merkurjem na vrhu in Marsom in Jupitrom na krakih prinaša spodbudo, da naredimo korak naprej, se pogumno lotimo svojih ciljev, opustimo slabe in neprimerne navade ter začnemo znova.Ognjena energija nas bo silila v akcijo, imeli bomo veliko odličnih idej, moči, zaleta, ob tem pa nas bo spremljala še sreča.Izkoristite vpliv in premaknite vse, kar že dolgo stoji na mestu, prevetrite svoje življenje z novim, zaženite se v tisti hrib, ki ga doslej niste mogli osvojiti dobesedno in v prenesenem pomenu.V ponedeljek nato Sonce in Merkur vstopita v bika. Umirili se bomo, se ukvarjali s financami, bolj lenobni bomo in iskali take in drugačne užitke.Naše življenje bo bolj stabilno, mi pa bolj trmasti in nepremakljivi glede svojih stališč.Za odnose bo najpomembnejši dan tedna četrtek, ko bo Venera na Uranu, kar lahko prinese ljubezenske šoke in presenečenja v dobrem in slabem.Po eni strani lahko spoznate novo simpatijo, po drugi pa vam lahko v slabih odnosih poči film in jih na hitro končate.