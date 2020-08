Kažipot planetov

Petek, x. x.

Petek, 21. 8.

Posvetite se partnerju! Dan bo minil brez pomembnejših aspektov, Luna bo okoli 11. ure prešla v tehtnico. Odklopite se, uživajte, vzemite si čas za romantiko in dvojino. Odpravita se na piknik na travi.

Sobota, 22. 8.

Sonce vstopi v devico in prinaša resnejšo energijo. Bolj delovni, organizirani in odgovorni bomo. V ljubezni lahko danes pričakujemo preveč in smo nato razočarani. Dan ni primeren niti za nakupovanje.

Nedelja, 23. 8.

Po tesnobnem jutru se bo razvil prijeten in optimističen dan, ki ga velja dobro izkoristiti in se naužiti ostankov poletja. Luna opoldne vstopi v škorpijona in prinaša bolj intenzivno in strastno energijo.

Ovire, blokade in stres vas bodo spremljali predvsem dopoldne, Luna v globokem, ljubosumnem in posesivnem škorpijonu bo vse skupaj še poslabšala. Umirite se, odmaknite in si privoščite kaj lepega.

Torek, 25. 8.

Včerajšnja napetost bo popustila, polni bomo novih idej in zamisli. Ne pretiravajte s hrano in pijačo ter v ljubezni ne zidajte gradov v oblakih, ampak ostanite čim bolj realni. Zvečer vas čaka pomembna sprememba.

Sreda, 26. 8.

Optimistične energije Lune v strelcu nas bodo spodbujale k druženju in raziskovanju. Najbolje bo, da se odpravite na izlet ali obiščete prijatelje. Zvečer ne pretiravajte z alkoholom in drugimi opojnimi snovmi.

Četrtek, 27. 8.

Spodbuden dan z Luno v strelcu in Venero v trigonu z Neptunom. Lahko se vam izpolni ljubezensko hrepenenje, energija je odlična za ustvarjanje, duhovnost, odkrivanje daljnih krajev … Privoščite si kaj lepega.

Spet bomo bolj resni, delovni, pridni in odgovorni, šolarji se bodo pripravljali na vrnitev v šolske klopi, ostali pa na nove projekte. V ponedeljek nam ti še ne bodo šli preveč dobro od rok, saj bo Mars v kvadratu s Saturnom poskrbel za ovire in predvsem zamude. Zdelo se nam bo, da gremo dva koraka naprej in tri nazaj. A brez skrbi, v drugem delu tedna se bodo zvezde ugodneje postavile. Venera bo poskrbela za ljubezenska presenečenja in nove simpatije, pazite le, da ne boste osvajali nekoga nedosegljivega ali dveh hkrati. Merkur v trigonu z Uranom pa bo prinesel domiselne rešitve in svež pogled na situacijo, s katero se že nekaj časa ukvarjamo tako na osebni kot družbeni ravni.Zajemite torej sapo v razmeroma prijetnem in uspešnem tednu, saj se v septembru Mars obrača in kvadrira planete v kozorogu, kar bo uvod v najzahtevnejši del letošnjega leta.