kažipot planetov

Petek, 9. 4.

Nič se nam ne bo ljubilo, smilili se bomo sami sebi in se počutili kot žrtev. Na plan bodo prišle neke laži, goljufije, manipulacije, a bomo nemočni in ne bomo mogli ničesar spremeniti. Odmaknite se in počivajte.

Sobota, 10. 4.

Luna že zjutraj prestopi v ovna, energija se bo spremenila. Težko bomo pri miru, vleklo nas bo ven, morali bomo biti aktivni. Vzemite si čas tudi za partnerja, saj se Venera sladko poveže z dobrotnikom Jupitrom.

Mlaj v ovnu s prijetnimi aspekti prinaša energijo novih začetkov, tako poslovno kot zasebno. Dogovorite se za sestanke in upajte si narediti korak naprej, začeti nov posel, poklicati simpatijo …

Ponedeljek, 12. 4.

Uspešen in prijeten dan z Luno v ovnu, ko bomo zavihali rokave in se lotili dela. Osredotočite se na projekte, pri katerih potrebujete srečo, saj se ugodno povezuje z Jupitrom in Venero. Ljubezen bo v zraku.

Torek, 13. 4.

Odločni, energični in neumorni bomo, pripravljeni prestavljati gore in teči na dolge proge. Izkoristite vpliv za fizično delo in šport. Okoli 15. ure pazite le, da ne boste izgubili živcev, če se bodo načrti spreminjali.

Sreda, 14. 4.

Venera vstopi v bika, drznost v odnosih bo zamenjala čutnost. Posvečali se bomo finančnemu področju in uspešno vlagali, ženske pa si lahko privoščijo kakšen modni kos več. Pravi čas je za lepotne tretmaje.

Četrtek, 15. 4.

Še en prijeten dan s spodbudno energijo, saj se Sonce poveže z Jupitrom. Vse vam bo šlo kot po maslu, česarkoli se lotite. Ker je Luna v dvojčkih, ne boste ostali doma, ampak se boste družili in povezovali.

Ne odlašajte več, ampak se lotite dela, naj gre za telovadbo ali poslovne projekte. V petek nas sicer lahko pretrese neki škandal, na plan lahko pridejo laži in manipulacije, v nedeljo pa se bomo morali v odnosih soočiti s svojo senčno platjo in manj prijetnimi čustvi, kot sta ljubosumje in maščevalnost. A preostali dnevi bodo prav prijetni, energično in zadovoljno bomo lahko uresničevali svoje cilje.Sobota bo primerna za dogovore, zacvetela bo ljubezen, zato jo dobro izkoristite in preživite z ljubljeno osebo. Nedelja z mlajem prinaša energijo novih začetkov, pogum in odličnost, da se lotimo novih podvigov – tudi na čustvenem področju, zato samski le pristopite k simpatiji. Torek bo primeren za fizična dela in šport, razganjalo nas bo od energije, v četrtek pa nas bo spremljala sreča in nekaj se lahko odvije v naš prid. V sredo bo Venera prestopila v bika, kar je spodbudno za odnose, saj bomo bolj strastni in čutni.