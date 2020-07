Kažipot planetov

Petek, 31. 7. Dopoldne je Luna še v vedrem strelcu, a ne dela pomembnejših aspektov, zato bo dan rutinski in namenjen počivanju. Po 14. uri vstopi v kozoroga in nas žene k odgovornosti, a si kljub temu ne bomo pustili vzeti prostega časa.

Sobota, 1. 8. Nemiren in razburkan dan, v zraku bo napetost. Zdelo se vam bo, da vas želi nekdo preglasiti in nadvladati, čemur se boste zvečer odločno uprli. Če greste danes zgodaj v posteljo, se lahko izognete prepirom in nezgodam.

Nedelja, 2. 8. Vse bo pritiskalo na vas tako zasebno kot v obliki novic in neprijetnih informacij. Na občutek nemoči se boste burno odzvali in se uprli tistemu, kar vas tlači navzdol. Pazite nase, umirite se, ne počnite nespametnih dejanj.

Ponedeljek, 3. 8. Še vedno boste precej pretreseni. Okoli 16. ure boste imeli vsega dovolj in se uprli trenutni situaciji. Če se le da, se vzdržite, saj vam to lahko prinese tudi kakšno nezgodo. Polna luna prinaša nov začetek.

Torek, 4. 8. Imeli boste občutek, da so vaše želje zatrte in imate zvezane roke. Samo za občutek gre, zato ne ukrepajte, ampak raje počakajte, da mine. Pozno zvečer odmislite težave v partnerjevem objemu ter se predajte strastem.

Sreda, 5. 8. Merkur vstopi v leva in prinaša olajšanje. Čeprav je Luna še vedno v pasivnih ribah, boste imeli vsaj občutek, da ste slišani in spoštovani. Luna ne dela pomembnejših aspektov, dan preživite mirno, najbolje na počitnicah.

Četrtek, 6. 8. Čeprav boste precej pasivni in se vam ne bo kaj dosti ljubilo, se vam popoldne obeta prijetno presenečenje, nekaj se bo odvilo po vaših željah. Zvečer ne pretiravajte z alkoholom in opojnimi snovmi, saj se lahko to slabo konča.

Nemirno poletje se nadaljuje, ta teden nas bodo ponovno pretresali tako zunanji dogodki kot naše odzivanje nanje. Polna luna v vodnarju je povezana s svobodo, odprtostjo, človekovimi pravicami, zato bomo težko sprejemali kakršne koli omejitve. Merkur je v opoziciji s Plutonom in Saturnom, zato bomo imeli še bolj občutek nadzora in se upirali pritiskom. V nedeljo lahko marsikomu popustijo živci tako zasebno kot v trenutni družbeni situaciji. V torek bo Mars v kvadratu z Merkurjem, naše želje ne bodo uslišane in borili se bomo za to, da bi nam druga stran prisluhnila.V sredo Merkur vstopi v samozavestnega leva, kar pomeni, da se ne bomo več pustili utišati in preglasiti, ampak jasno izrazili svoje mnenje. Zavedati pa se morate, da poletne turbulence še zdaleč niso končane in da bi bilo modro, da si prihranite nekaj revolucionarne krvi tako v odnosih kot sicer še za poznejše mesece.