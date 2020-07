Kažipot planetov

Petek, 17. 7.

Prijetno jutro, ki ga namenite partnerju, saj se bosta, ko se združita Luna in Venera, lahko prijetno pocrkljala. Pozno zvečer je povečana možnost napak, pretiravanja z alkoholom in drugo omamo. Ne sedite vinjeni za volan!

Sobota, 18. 7.

Luna v dvojčkih dopoldne ne dela pomembnejših aspektov, v prijetni družbi boste preživljali prosti čas. Po 16. uri pa vstopi v raka. Lahkotnost bodo zamenjala čustva in občutljivost, prijatelje pa družinski člani. Iskali boste bližino.

Nedelja, 19. 7.

Dopoldne boste težko pri miru, kup idej vas bo gnalo od doma. A okoli 14. ure bodite še posebno previdni na cesti, pri športu, adrenalinskih podvigih, z nevarnimi snovmi in v odnosih, Luna je v kvadratu z Marsom. Krotite jezo.

Ponedeljek, 20. 7.

Mlaj v raku prinaša težja čustva, strahove in ovire, ki jih boste doživljali preobčutljivo. Spustiti boste morali nekaj, s čimer se že dolgo obremenjujete. Sprostite si urnik in se obdajte z družino, da boste imeli čas predelati napetost.

Torek, 21. 7.

Luna bo sicer v optimističnem in samozavestnem levu in gnalo vas bo v uresničevanje novih ciljev. A okoli 16. ure bo v kvadratu z Uranom, kar povečuje možnost nesreč, zato bodite previdni in pazite nase. Zvečer pojdite na sprehod.

Sreda, 22. 7.

Sonce vstopi v leva in naznanja pravo poletje. Vroč dan bo, preživite ga ob vodi in se umaknite v senco. Četudi boste na dopustu, boste imeli kar veliko dobrih idej, rešitev in si zastavili nekaj ambicioznih novih ciljev.

Četrtek, 23. 7.

Pridno boste delali, saj vam bo Luna v devici narekovala, kaj vse morate opraviti. Okoli 19. ure se poveže z Uranom, zato si tedaj vendarle privoščite odklop. Naredite nekaj norega in nenavadnega. Ste že kdaj spali pod zvezdami?

Pa smo dočakali pravo vroče poletje! Sonce bo vstopilo v leva, kar nakazuje, da smo na vrhuncu poletja. Mars je prav tako v ognjenem Marsu, kar kaže, da se bodo temperature povzpele navzgor, lahko nam preti celo suša.Ponedeljkov mlaj v raku prinaša nov začetek predvsem na čustvenem področju. Predelali bomo stare zadeve in jih spustili ter se odprli novim energijam. Še vedno bomo iskali varnost v družinskem krogu, se odpravili na počitnice z domačimi ter ostali previdni in na distanci v javnem življenju.V ponedeljek se bomo kljub vsemu soočali s strahovi in ovirami, saj bo Sonce v opoziciji s Saturnom. Lahko nas dosežejo neprijetne novice o okužbah v tujini ali nas katera druga s tem povezana omejitev osebno prizadene. A že v sredo bomo spet optimistični in zanosni, našli bomo rešitev in način, da si bomo privoščili vsaj malo poletnih radosti.