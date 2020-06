Kažipot planetov

Petek, 26. 6.



Venera se obrača, pričakujete lahko pretrese v odnosih in razburkana čustva. Dopoldne izkoristite odlične nove ideje, popoldne kljub retrogradnemu Merkurju izkoristite za druženje in pogovore s prijatelji.

Sobota, 27. 6.



Okoli poldneva lahko veliko dosežete, posebno če ste si zadali cilj, za katerega potrebujete veliko odločnosti in sreče. Zvečer ne pretiravajte s športom in pazite na cesti, bolje je, da kaj pametnega postorite.

Nedelja, 28. 6.



Energije vam ne bo manjkalo, saj Mars vstopi v ovna, ker se lepo poveže s Saturnom, pa prinaša vztrajnost in trud. Po romantičnem jutru se odpravite v hribe ali na izlet, bodite aktivni in pogumni.

Ponedeljek, 29. 6.



Iskali boste ravnovesje, a se vam bodo na pot postavljale nove in nove ovire. Jasno vam bo, da se morate nečemu odpovedati. Stisnite zobe in zdržite. Naredite si nov finančni načrt in preglejte izdatke.

Torek, 30. 6.



Čeprav se bodo pokazale finančne posledice epidemije, lahko danes naredite domiseln načrt, kako naprej. Dan bo prijeten, le okoli 17. ure bodite previdni na cesti, pri športu in krotite nepotrpežljivost.

Sreda, 1. 7.



Če poslušate intuicijo in ste dovolj odprti za skok v neznano, lahko najdete rešitev za težave. Vaša nova pot bo drzna in nenavadna, a planeti vas bodo popoldne podpirali pri prvih korakih. Bodite odločni!

Četrtek, 2. 7.



Luna v strelcu prinaša več optimizma, že zjutraj bomo željni novih dogodivščin. Okoli 14. ure bo prihajalo do nesporazumov v odnosu s partnerjem, čas pa ni pravi niti za nakupe in lepotne podvige.

Še vedno smo v obdobju med mrki in drugem tednu retrogradnega Merkurja, kar pomeni, da se bodo stvari spreminjale, projekti in dogovori pa se ne bodo iztekli po pričakovanjih. Najbolje je, da počakate s pomembnimi odločitvami in nakupi. Veliko se bo dogajalo tudi v odnosih, saj se Venera obrača v direktno gibanje. Če ste v preteklih tednih začeli zvezo ali sprejeli nazaj nekoga iz preteklosti, se bo zdaj odnos pokazal v drugi luči in bo težko obstal. Mars v nedeljo vstopi v ovna, kjer bo vse do konca leta. Odločnejši boste, a tudi nestrpni in jezljivi, kar bo vplivalo tako na zasebna kot poslovna razmerja. Pametno izrabite presežke energije, najbolje za šport.Sicer aspekti ta teden spodbujajo nove ideje, spremembe poti, opuščanje starih navad in iskanje svobode. Hkrati pa bo lahko čez vikend prišla na plan naša vztrajnost. Sekstil med Marsom in Saturnom je kot nalašč za planinarjenje!