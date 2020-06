Kažipot planetov

Petek, x. x.

Petek, 19. 6.

Pripravite se, da ne bo šlo nič tako, kot ste si zamislili, saj vam bo retrogradni Merkur mešal štrene. Okoli 10. ure se vam vseeno lahko zgodi nekaj lepega v ljubezni. Stopite v stik s simpatijo ali pojdite na kavo.

Sobota, 20. 6.

Sonce vstopi v raka in začenja poletje, letos pa ga spremlja še jutrišnji sončni mrk. Poglobite se vase in si prisluhnite, razmislite, kaj morate opustiti in kje se odpira nova pot. Ne zatekajte se v alkohol, pazite na cesti.

Sončni mrk se dovrši že zjutraj, tako da boste čez dan občutili sprostitev napetosti in olajšanje. Vseeno si vzemite čas zase, umirite se, to ni čas za akcijo in hitenje naokrog. Povežite se z naravo in svojo žensko močjo.

Ponedeljek, 22. 6.

Neptun, planet, povezan z epidemijo in virusi, se obrača retrogradno. S tem sicer zaključuje prvi val, a tudi opozarja, da je smiselno biti te dni še malce previden. Dan bo čustven, usmerjeni boste v družinske obveznosti.

Torek, 23. 6.

Zjutraj bomo kljub Merkurju veliko opravili, po 15. uri pa nas bo kljub prestopu Lune v samozavestnega in odločnega leva ustavil Saturn z ovirami in zamudami. Najbolje bo, da delo preložite na jutri in se posvetite romantiki.

Sreda, 24. 6.

Hitro, nemirno in stresno jutro se bo prevesilo v precej rutinski dan, ko bodo stvari tekle po ustaljenem redu, z izjemo Merkurjevih zapletov pri komunikaciji, v prometu, pri dogovarjanju … Mirno opravite, kar morate.

Četrtek, 25. 6.

Še en dan, ko lahko opravite vse, kar morate končati za nazaj. Luna je v levu, tako da vas bo kljub Merkurjevim nevšečnostim spremljal občutek, da zmorete. Popoldne se sprostite s prijatelji, preden gre Luna v pridno devico.

Merkur je v retrogradnem gibanju, predvsem device in dvojčki, katerih vladar je, bodo potrebovali več previdnosti in mirnih živcev, saj se stvari ne bodo odvijale po njihovih željah, hkrati pa bo več nerazumevanja.Tehnika se bo kvarila, načrti spreminjali, pripravite se na zamude, ne podpisujte pogodb in omejite nakupe.Namen Merkurja v raku je sicer, da se povežemo s svojimi čustvi in predelamo stare vzorce. V kombinaciji z retrogradno Venero se še ta teden lahko vračajo stare ljubezni in zaključujemo odprte zgodbe z njimi.Glavni astrološki dogodek tedna bo sicer nedeljski sončni mrk, dan po solsticiju, prav tako v raku, s katerim se zaključuje serija mrkov na osi rak-kozorog.Preveril bo, kako dobro smo v zadnjem letu opravili svoje lekcije, ter izpostavil dom, družino, ukvarjali se bomo z bližnjimi, s svojimi čustvi, občutkom varnosti, nostalgije in pripadnosti.Energije za uresničevanje ciljev pa bomo imeli ta vikend vseeno dovolj, saj nas bosta Mars in Jupiter v sekstilu porinila v akcijo.