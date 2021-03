Kažipot planetov

Petek, x. x. Petek, 26. 3.

Prijeten dan, ko si nujno vzemite čas za partnerja, čeprav vas bo Luna v devici spodbujala, da bi še kaj zaključili pred vikendom. Ugoden čas je tudi za nakupe, finančna vlaganja, lepotne tretmaje, užitke …

Sobota, 27. 3.

Luna v devici nam ne bo pustila odriniti vsega na stran in iti na izlet, želela bo, da najprej opravimo nujne obveznosti. A kljub temu bomo zjutraj neprevidni, popoldne pa nam bo vse odveč. Ne vztrajajte, raje si odpočijte.

Polna luna v tehtnici nas bo spodbujala v zmernosti. Želeli bomo polepšati svoj videz in spraviti v ravnovesje vsa področja. Hrepeneli bomo po partnerstvu, če ga nimamo, sicer pa uživali v romantiki.

Ponedeljek, 29. 3.

Vse dvakrat preverite, saj lahko vse narobe razumete, ste preobčutljivi in nerealni, drugi pa vas želijo ogoljufati. Tudi zdravstveno bodite previdni, epidemiološko stanje se lahko spet poslabša, terase pa zaprejo.

Torek, 30. 3.

Venera in Saturn bosta poskrbela za poglabljanje odnosov in občutek, da se lahko zanesemo na partnerja. Zvečer nas čaka prijetno presenečenje, nova priložnost ali dobre novice. Če se le da, se povežite z drugimi.

Sreda, 31. 3.

Z Luno v intenzivnem in globokem škorpijonu in Soncem v sekstilu s Saturnom lahko danes res veliko opravite. Gnali vas bosta tako vztrajnost kot zagrizenost. Zvečer ne bodite preveč lakomni in požrešni.

Četrtek, 1. 4.

Luna že zjutraj vstopi v strelca in prinaša optimistično, odprto energijo, ki nas bo zvabila na svež zrak in v družbo. Čeprav ne dela pomembnejših aspektov, izkoristimo čas za druženje, raziskovanje in gibanje v naravi.

Začenja se pomlad! Sonce in Venera sta prejšnji vikend prestopila v ovna in spodbudila novo, dinamično energijo.Ta teden nam bosta v petek, ko bosta v konjunkciji, prinesla prijetne ljubezenske trenutke.Če imate ogledano simpatijo, je čas, da zberete pogum in jo ogovorite, če ste vezani, pojdite prej iz službe in se posvetite partnerju.Ves vikend bodo namreč v ospredju odnosi in iskali bomo harmonijo v njih, saj bo nedeljska polna luna v tehtnici.Marsikatero razmerje se lahko v tem tednu tudi poglobi ali preide v naslednjo fazo, saj se Venera v torek s sekstilom poveže s Saturnom.Sreda naj bo namenjena vztrajnemu in natančnemu delu ter urejanju papirjev in birokratskih zadev, v ponedeljek, ko bo Merkur na Neptunu, pa bodite previdni, da ne delate napak, prenašate govoric in česa narobe razumete.Če se pogajate, dvakrat preberite drobni tisk in preverite, da nima druga stran fige v žepu.Kljub pomladni vznesenosti bodite čim bolj realni. Pazite na zdravje, umetnike pa naj vodita navdih in intuicija.