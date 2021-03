Kažipot planetov: Pazite nase, ne pretiravajte z opojnimi snovmi

Petek, x. x. Petek, 12. 3.

Ne pričakujte, da boste danes prav učinkoviti. Luna v ribah, tik pred mlajem, kar pomeni, da preprosto ne boste imeli energije in potrebovali počitek. Naredite si kopel in sprostite urnik.

Mlaj v ribah, v katerem je poudarjen Neptun, lahko začasno spet poslabša zdravstveno sliko. Pazite nase, ne pretiravajte z opojnimi snovmi in ostanite čim bolj realni. Potrebovali boste mir in čas zase.

Nedelja, 14. 3.

Luna v dinamičnem ovnu nam bo dala več moči in volje, da se premaknemo s kavča. Največ energije bomo imeli okoli poldneva, ko se poveže z Marsom. Kljub temu pa še ne začenjajte pomembnejših projektov.

Ponedeljek, 15. 3.

Merkur vstopi v ribi in spodbuja sočutje, spravno komunikacijo, bolj bomo popuščali in se težje postavili zase. Okoli 15. ure vas čaka prijetno presenečenje. Če ste v zvezi, pojdite tedaj na zmenek.

Torek, 16. 3.

Energijsko najmočnejši dan tedna, ko se lotite vsega, kar zahteva moč in zagnanost, športa in fizičnih opravil. Okoli 13. ure se lahko nekaj odlično dogovorite oz. prosite nekoga za uslugo, ki vam je ne bo odrekel.

Sreda, 17. 3.

Zbudili se bomo sitni in črnogledi, zdelo se bo, da ne gre nič v pravo smer. Občutek bo čez dan prešel in uživali bomo v prijetnih sladkostih življenja, saj je Luna v užitkarskem znamenju bika.

Četrtek, 18. 3.

Dan za ljubezen, strasti, zapeljevanje, osvajanje in skok med rjuhe, saj se Venera ugodno poveže s Plutonom. Okoli 17. ure poskrbite, da boste v bližini partnerja ali simpatije, ki jo želite omrežiti.

Ta teden bodo kar štirje planeti v ribah, zadnjem znamenju zodiaka, hkrati pa se bližamo pomladanskemu enakonočju, ko Sonce vstopi v ovna in naznanja nov začetek, nov astrološki letni ciklus.Kljub sobotnemu mlaju, ki bi nas moral spodbuditi k akciji, bomo zato vseeno bolj pasivni, lenobni, počasni.Najbolje je, da počivamo, spustimo vse, kar nam ne služi več, se obrnemo vase, se posvetimo duhovnosti in ustvarjalnosti.Torek bo najbolj energičen dan tedna, zato se tedaj lotite opravil, ki zahtevajo vztrajnost in moč.V ljubezni pa bomo v soboto še sanjavi, polni iluzij in nestvarnih hrepenenj ter si slikali idilično, a nerealno sliko partnerja.V četrtek pa bodo zadeve dobile epilog in konec bo sramežljivega spogledovanja in omahovanja. Strasti bodo vzele vajeti v svoje roke.Prepustite se jim!