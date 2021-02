Kažipot planetov

Petek, 19. 2.

Z ljubimcem bosta povsem razglašena in danes ne poskušajte doseči ničesar na silo. Zvečer vam bo neka ovira parala živce, zadeve se bodo zapletale, ker smo poleg tega še pred Merkurjevim obratom. Spustite.

Merkur se obrača nazaj v direktno gibanje, a z resnejšimi opravili vseeno počakajte še kak dan, da dobi nekaj zaleta. Iskali boste zabavo, druženje, veselje in čas je, da si vse to naposled tudi privoščite.

Nedelja, 21. 2.

Zjutraj se vam ne bo nič ljubilo in dolgo boste ostali v postelji in lenarili, pozneje pa vas bo vseeno premamila želja po dogodivščinah. Izkoristite prijeten dan, večer pa namenite partnerju. V zraku bo ljubezen.

Ponedeljek, 22. 2.

Čeprav bodo aspekti odlični za poslovno področje in vam bo marsikaj uspelo dobro opraviti, si boste zaradi Lune v raku želeli čim prej domov k družini. Večer bo živahen, odličen za živahne pogovore ali družabne igre.

Torek, 23. 2.

Umirjen dan z Luno v raku, zato se boste držali bolj zase in v krogu domačih. Zvečer se Luna poveže z Neptunom, kar je odlično za umetnike in vse, ki potrebujete navdih pri svojem delu. Privoščite si kopel.

Sreda, 24. 2.

Z vztrajnostjo, nepopustljivostjo in zagnanostjo se boste zagnali k svojim ciljem, posebno po 13. uri, ko še Luna vstopi v tekmovalnega ovna. Zvečer vseeno pazite na cesti, ne bodite impulzivni in vozite počasi.

Četrtek, 25. 2.

Venera v ribah nas bo zmehčala v odnosih, hrepeneli bomo in sanjarili, poslovno pa lahko danes dobimo zanimive ideje in rešitve. Okoli 17. ure vas bo mikalo, da bi zapravljali, a se tokrat raje vzdržite.

Spodbuden teden, le v odnosih bo v petek malce škripalo, ker sta Venera in Mars, planetarna ljubimca, v kvadratu.Sicer bo še vedno prevladovala vodnarjeva energija, potrebovali bomo svobodo in druženje brez omejitev, a zaradi Sonca v nežnih in mehkih ribah sprejeli kak kompromis, ki ga prej ne bi.V četrtek vstopi v ribi še Venera, zato bomo hrepeneli po idealni ljubezni, bolj sočutni bomo, čustveni in se uklanjali partnerju.Merkur se v soboto končno spet obrača v direktno gibanje in komunikacija bo gladko stekla, za podpisovanje pogodb in resnejše nakupa pa kljub temu počakajte še kak dan.Z Marsom v trigonu s Plutonom in Soncem v sekstilu z Uranom boste imeli ta teden tako odlične ideje kot energijo, da jih izpeljete.Z veliko odločnostjo, zagrizenostjo, vztrajnostjo in močjo lahko premaknete tudi nepremakljivo.