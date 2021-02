kažipot planetov

Petek, x. x. Petek, 12. 2.

Ležeren in pasiven dan, ko se nam bo z Luno v ribah bolj malo ljubilo, prav čakali bomo, da je končno vikend. Šele zvečer vas lahko zdrami val nove energije, saj se okoli 21. ure Luna poveže z Uranom. Zapisujte si nove ideje!

Sobota, 13. 2.

Odličen dan za romantiko in ustvarjanje. Peljite partnerja na zmenek pred valentinovim na kak prijeten kraj ob vodi in mu izpovejte svojo ljubezen. Pogovori bodo prijetni in imeli boste jasno vizijo, kaj si želite v prihodnosti.

Nedelja, 14.2.

Do 17. ure bo Luna še v ribah in nas bo navdajala z mehko in čustveno energijo. Hrepeneli bomo po pravljični ljubezni in sanjskih doživetjih. Nato pa prestopi v ovna in podžiga strasti. Lahko vas čaka prijetno presenečenje.

Ponedeljek, 15. 2.

Energičen in dinamičen dan z Luno v ovnu, ko se lahko lotite svojih ciljev, fizičnega dela in športnih aktivnosti. Zvečer bo še posebno prijetno obarvan, zato si tedaj vzemite čas za bližnje, pogovore in družabne igre.

Torek, 16. 2.

Do večera je Luna še v ovnu in bomo imeli dovolj energije. Njen večerni kvadrat s Plutonom naznanja, da nekaj ne bo šlo po načrtih, odpovedati se bomo morali neki ideji ali se srečali z blokadami na svoji poti. Predihajte stres!

Sreda, 17. 2.

Luna bo v stabilnem in realnem biku, korak za korakom se bomo lotevali svojih nalog. Hrepeneli bomo po spremembah, ki jih še ne bo na vidiku. Zvečer pričakujte ovire, težave, slabe novice in stres. Pazite na cesti!

Četrtek, 18. 2.

Sonce v ribah prinaša več čustev in mehkejšo energijo, a tudi veliko sočutja in navdih umetnikom. Zjutraj nas bo občutljivost spravila s tira. Zvečer bo odličen čas za duhovno delo. Meditirajte, sproščajte se, pojdite v kopel …

Malo manj bomo želeli biti samosvoji, bolj sočutni in intuitivni bomo, prebudila se bo naša ustvarjalna žilica, lahko pa se tudi smilimo samemu sebi, obupujemo in smo preveč pasivni. Sobota bo ponujala čudovit uvod v praznik zaljubljencev z Merkurjem na Veneri, zato se že tedaj posvetite partnerju. V nedeljo pa bomo v strastnih energijah Lune v ovnu praznovali valentinovo in se po zaslugi Merkurja na Jupitru prijetno pogovarjali z ljubljeno osebo, uresniči pa se nam lahko tudi kakšna skrita želja. V naslednjih dneh bomo še močneje čutili razkol med starim svetom in novo realnostjo, saj bosta Saturn in Uran v prvem od letošnjih treh kvadratov. Opazujte, s čim si sami želite prekiniti, na katerem področju se želite osvoboditi, a vam okoliščine tega še ne dopuščajo. Poskusite najti občutek svobode tam, kjer ga lahko, saj boste imeli ob močni energiji vodnarja vedno večjo potrebo po njej.